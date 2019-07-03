【學界馬拉松】香港華仁挫諸聖再下一城　「望破港島第四命運」

對中學生來說，讀書重要還是打球重要？ 「現階段我會想打球多一點。」香港華仁書院主力譚志鏗說。 香港華仁今日（3日）在學界籃球馬拉松中鬥聖公會諸聖中學，內外兼備的華仁多在外圍發炮，籃下亦有雙塔鎮守，最後以25：22小勝諸聖。

香港華仁比數被追近的原因主要是防守未夠嚴密，鬆懈地被對手入楔；反觀進攻較流暢，控衛譚志鏗應記一功。

「這是我第一年A Grade。」學界港島區D1 A Grade長駐「三霸」——桂華山、漢華和張振興，而香港華仁多位列第四，要突破闖入三甲甚至是決賽更是不容易；譚志鏗續道：「其實以前在B、C Grade我們都能拿冠軍，但上到A Grade的對抗性大很多，加上其他學校多轉校生。」

今年學界雖然談不上震撼的一年，但譚志鏗在4強和季軍戰深深感受到對手的強勢。（張倩儀攝）

香港華仁在港島A Grade要打入三甲不易。（張倩儀攝）

雖然談不上震撼的一年，但譚志鏗在4強和季軍戰深深感受到對手的強勢，「其實我們也很想打破A Grade第四的命運，畢竟很久都沒有進過精英賽，但只有入到決賽才有資格」。接下來的一年自己將要擔起大旗，雖然知道很難，但不難就怎能算是目標？

接下來的一年譚志鏗將要擔起大旗，雖然知道很難，但不難就怎能算是目標？（張倩儀攝）

「不過下一年中六，又要兼顧讀書，又要DSE。」譚志鏗身處一所Band 1名校，雖說自由但讀書一定有必然的壓力，「打球和讀書都要分配得好一點，想可以平衡到打球和讀書」。他續說：「但很難。」放學要練球，練球後回家又要做功課溫習，體力和精神的負荷很大，「有時候要到1、2點才可以睡，早上又要早起」。

兼顧打球和讀書是最大的難題。（張倩儀攝）

「上課會打瞌睡嗎？」我笑說。

「有時候吧，但盡量讓自己清醒一點。」身不由己，累起來真的站着都能睡，不過譚志鏗兼顧的唯一方法就是撐下去。「不過自己可能會對打球的要求（比學業）高一點，運動可能過了這幾年都不會再有機會。」書，以後還可以讀，學界呢，過了就沒有了。