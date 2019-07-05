【學界馬拉松】協恩小將試刀表現好　大比數狠挫永隆

學界籃球馬拉松女子組8強展開，由協恩中學和浸信會永隆中學打頭陣；今早兩隊分別出戰16強賽事對上匯基書院和沙田崇真中學，相隔一場直落上陣互撼。 永隆和協恩在精英賽小組賽和4強兩度對壘，但皆未能從這支「神之隊」手中取下一勝。今場再遇，永隆心中仍存一絲期望能在短暫的20分鐘間有變數，但最後終還是以13：39不敵協恩。

協恩入局奇快，加上一如以往大打全場緊逼，令未入狀態的永隆守得兵慌馬亂，打出一波20：0的攻勢。蔣思琪三分命中，陳欣汶和劉芳盈也包辦籃板，一開頭就有主力們拉開比數打好根基。

反觀永隆過半場亦成問題，即使攻入籃下也屢屢未能把握機會，最後由關海珮射入中距離「開齋」。但協恩沒有因為比數大幅拉開而放軟手腳，上半場手感平平的吳欣潼發力三分中鵠，領先25：6。下半場永隆主要靠罰球得分，協恩則一批批換出小將試陣練膽，表現相當出色，其中施啟諾籃下交出妙傳連教練任明敏都笑着鼓掌。及後潘耀敏和溫詠芯先後在同位置射入三分，最後協恩以39：13大勝永隆。

永隆上半場被打出一波0：20，大分差讓她們在時間有限下未能扳回。（張倩儀攝）

陳欣汶表現愈來愈出眾和成熟，開局為協恩拉開比數也讓隊友打得更輕鬆一點。（張倩儀攝）

開局連失20分，永隆確實難在有限時間追回分差，但就連主力關海珮都沒有想過會是這樣的境況：「沒有想過今天會是這樣，大家入局都很慢，一開始就被人拉開了十多分，也因為沒有人換很難追到這麼大的分差。」板櫈深度不及對手，20分鐘要「爆盡」也需要很大的體力，「可能因為這幾天大家都累，上場都很難集中」。即使賽前做得再多的準備，上場又是另一回事，關海珮說：「自己前幾場的狀態都好，但卻總在緊張關頭需要我出手幫球隊的時候就做不到。」

劉芳盈籃下面對黃惠婷，多次對壘也學會用另一方式「對付」不再硬碰硬。（張倩儀攝）

協恩後繼有人，小將們的表現出色，連教練任明敏也不禁為妙傳鼓掌。（張倩儀攝）

每次都是差一點點，今年首入精英賽4強算是努力那麼久，流過的汗終於換來一點突破和成績，今次馬拉松8強止步也一樣。

「精英賽哭過，學界邀請賽也哭過，今次的眼淚是因為什麼？」我問。

眼前的關海珮泣不成聲，是因為我問起了「高妹」黃惠婷，「因為高妹最後一年，想讓她開開心心的畢業，但大家好像有個瓶頸一樣過不到；今次的眼淚可能是因為覺得自己沒有出盡力打好」。

「高妹終於能專心打排球了」，關海珮流着淚說。即使最後得不到預期的好結果，經歷過的，開心過的甚至是辛苦過的都成為她們最好的回憶。