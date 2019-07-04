【學界馬拉松】葵裘錦秋第三輪挫九龍真光　盼為球隊正名傳統勁旅

學界籃球馬拉松第3輪賽事緊接同日開打！周四（4日）下午裘錦秋中學（葵涌）以19：17小勝九龍真光中學驚險晉級。

葵裘錦秋上半場領前十分

上半場兩隊戰況膠着，葵裘錦秋僅有何佩盈及曾豪晴進攻得手，開賽6分鐘僅領先5：2。葵裘錦秋頻頻出現傳球失誤，但九真未能把握，不能拉近比數。反觀葵裘錦秋則能把握對手滿隊犯及失誤反擊，上半場領先12：2。

葵裘錦秋中段再度換入主力穩定軍心，但仍被九真追近。（羅灝津攝）

葵裘錦秋僅勝九龍真光圖輯（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

下半場葵裘錦秋派出3名年輕小將上陣，戰況更為激烈。九真分別打出一波6：0及5：0的攻勢。即使葵裘錦秋隨即換入曾豪晴及何佩盈，仍無阻九真隊長冼美嘉下半場狂轟11分，追至2分差距。九真未能把握最後1個攻勢扳平，終以17：19憾負葵裘錦秋。

葵裘錦秋劉倩婷高度取勝，取得不少籃板球及進攻機會。（羅灝津攝）

葵裘錦秋主力張芷嵐認為球隊發揮欠佳：「我們一開始領先，令我們放鬆下來，導致後段不夠集中，出現很多失誤。」雖然今場表現失準，但芷嵐認為她們比精英賽時已大有進步：「我們願意討論球隊的失誤，不會再逃避。因為我們在精英賽後認為球隊仍有進步空間，大家都覺得我們可以不只是拿殿軍，令我們比之前更努力。」

九真無懼葵裘錦秋傳統勁旅之名，奮力防守及追近比數。（羅灝津攝）

有不少學界傳統勁旅在籃球馬拉松也衝住葵裘錦秋而來，希望在最後一個大賽復仇。芷嵐指球隊早有準備：「因為想多贏她們一次。我們不想被人說成是『爆冷』，我們都有實力。」她更指球隊希望爭入決賽：「我們比之前更加團結，一起為目標努力，也希望為中六球員留一個最美好的回憶。」

九真一度追至2分差距，但未能把握追後一擊追平，終以17：19告負。（羅灝津攝）

落敗的九真雖然無緣晉級，領隊老師及教練阮淑賢及吳家俊均滿意球員表現：「我們知道葵裘錦秋是很強和穩定的對手，所以只是抱將差距盡量拉近的心態。我們亦無想過比數會追得這麼近。」兩人認為球員願意放開心態來打，是今場的關鍵。九真正選陣容中有2名中二級的小將，他們喜見球隊的將來：「這場比賽讓我們看到球隊的進步空間和潛力。我們在九龍區D1學界也要面對很多強敵，希望球員能在此吸取經驗。」

險勝的葵裘錦秋將於周五（5日）假調景嶺體育館迎戰港大同學會書院，繼續其爭標之路。