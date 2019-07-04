【學界馬拉松】寶覺試陣大勝聖傑靈　期待與精英賽對手上演復仇戰

學界籃球馬拉松次輪賽事繼續激戰連場！周四（4日）下午續有寶覺中學以47：6大勝聖傑靈女子中學，晉身第3輪賽事。

寶覺今場派出年輕小將出戰，但開局4分半鐘仍未入局，稍稍落後聖傑靈2：3。寶覺此事換入主力潘頴雅領軍，連取6分。加上年輕球員在師姐壓場下表現有所提升，上半場領先15：3。

下半場寶覺續派出多名後備球員，使出全場緊逼戰術，令對手無法開球或運球過半場，造就寶覺連環得分。她們先後打出一波9：0及13：0的攻勢。反觀聖傑靈無法抵擋寶覺的防守，只能靠罰球或籃底混戰下零星得分，終以6：47，41分之差不敵寶覺。

寶覺今仗派出多位年輕小將上場吸取經驗。（羅灝津攝）

寶覺勝聖傑靈圖輯（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

就讀中四的寶覺球員黃婉婷在賽後指球隊開局不夠集中，幸好能及時調整：「我們開始肯多溝通，加上教練叫暫停調整，教練大罵我們表現不佳，才能及時調整。」寶覺主力潘頴雅在上半場中段上陣，婉婷指：「當時我們在前場盯人，但我們經常『走甩』某些球員。她不但會提醒，更會踏出一步，幫我們截停那位球員，再提醒我們移動方向、速度等問題。」

潘頴雅壓場率領年輕球員，上半場得6分，確立領先優勢。（羅灝津攝）

師姐除在比賽時發揮重要作用外，婉婷指師姐在訓練時也會做個好榜樣，讓所有球員跟從。她解釋：「師姐們都很認真，練習時見到我們嬉皮笑臉便會罵人。當她們罰我們的時候，她們更會和我們一起跑，證明我們不會做不到，讓我們沒有藉口。」

寶覺施展前場盯人防守，令聖傑靈難以招架。（羅灝津攝）

寶覺在精英賽和Panasonic學界籃球邀請賽分別於8強及分組賽止步。婉婷指全隊在精英賽落敗後的決心更大，希望能在今年最後一個大賽爭入4強：「以前我們認為有師姐在陣就可以了，她們會全場上陣。」但現在所有球員都會「爭位打」，全因教練明確地表示：「無論是大還是年輕球員，表現不佳就要『坐板凳』，令大家都開始有想爭取上陣的心。」

寶覺小將縱然未有豐富大賽經驗，仍勇於進攻，助寶覺鎖定第2輪的勝仗。（羅灝津攝）

寶覺和葵裘錦秋如在今、明兩天過關，將於周五（5日）下午對戰。婉婷直言：「我們希望贏葵裘錦秋，爭取復仇，因為我們精英賽第一場便不敵她們。」她指球隊現未有針對性部署，希望針對全隊的心態：「希望全隊都想贏，要證明我們是『得』的！來自其他區的學校表現好，我們更希望證明我們九龍區的學校也是一樣出色。」