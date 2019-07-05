【學界馬拉松】英華絕地反擊不成　馬丹鳳顧綽姿撐起漢華

學界籃球馬拉松女子組經一番龍爭虎鬥後終戰至8強，其中英華女學校再遇港島區D1宿敵漢華中學。 今早英華女校和漢華分途出戰16強，分別以大比數擊退寶血女子中學和中華基督教會燕京書院，相隔一場的時間再戰8強。上半場漢華把握力較佳，英華女校則後來居上追平，卻未能捉緊機會反勝，最後以15：18不敵漢華。

今年學界女子組D1 A Grade決賽，漢華曾加時擊敗英華女校，延續港島區D1 A Grade的5連勝。但早前英華女校卻在學界邀請賽中加時以黃金入球絕殺漢華，復仇成功之餘終於一嘗勝利的滋味。這一場五五波對決，加上只有兩節的比賽時間，入局快者贏，每一個攻勢都相當關鍵。上半場漢華大灑三分雨，馬丹鳳拉出高位和顧綽姿合轟3球三分，馬丹鳳更博得三分「And-1｣ ，張樂怡三分回禮上半場英華以6：11落後。

張樂怡來年挑起大樑，今場見隊友發揮大有進步，對來年實力相當有信心。（張倩儀攝）

漢華今場所有分數都由顧綽姿和馬丹鳳射入，分別獨取8分和10分。（張倩儀攝）

英華手感漸熱，但同時出現另一大問題——犯規。漢華多次博得罰球機會，馬丹鳳亦再博得「And-1｣ ；陳煥榆籃下優勢不大，拉出零度開弓也未能中鵠，全隊都相當手緊，惟楊溢希三分起手命中打出一波7：0的攻勢，協助英華在落後的劣勢扳回一城，兩隊一度追平至15：15。但陳煥榆不慎4犯離場，英華女校籃下更是失勢。漢華則在馬丹鳳罰球中一領先一分下再有顧綽姿上籃得手，最後漢華以18：15拿下勝利。

馬丹鳳上半場射入兩球三分，其中一球更博得「And-1｣ ，引場外眾人歡呼。（張倩儀攝）

被淘汰的英華女校完場後，低頭傷感離場，其中中六的陳煥榆更是禁不住淚水。張樂怡拭着汗水，直言：「沒有想過，其實我們都幾有信心可以贏她們。」因為曾經贏這一次，擅打絕地反擊的英華今次也失靈：「臨場表現發揮不好，我們守不住馬丹鳳的位置，教練一早就說了要閘好位，但上場卻沒有做到 ；另外犯規是很大的問題，數據可以反映到我的防守有很大問題。」

楊溢希今場表現不俗，獨取7分。（張倩儀攝）

心態成今次敗陣的最大原因，因為上次的勝利，讓她們難免有一點點鬆懈，「可能我們覺得學界邀請賽時她們有周敏和劉君彤，這場她們沒有，心態上會覺得『上次我們都能贏，今次應該可以更輕鬆』。」但事實反映下次對壘時，英華除了技術，心態都要更強大。

陳煥榆今年中六，今場已是她最後一場學界賽事，未能打入4強只能哭着離場。（張倩儀攝）

可能對中五的張樂怡來說，下年還有一整季學界的機會復仇，但陳煥榆已經完成了學界，這個對學生球員來說最重要的階段。「對她和對我來說都是一個遺憾，因為陳煥榆為了今次比賽準備了很多，常常要我們看影片，也常常在練球時鞭策我們，知道她很想打好這一場比賽，是我們對不起她，無法帶她走入4強。」張樂怡說。

張樂怡經過今次之後強調心態要變得更好，來年再戰。（張倩儀攝）

輸球的同時看到師妹一步步的接班，張樂怡對來年的陣容深感滿意：「下年A Grade實力真的很強，今年我們只有陳煥榆一個中六。」即使主力不在，入替的每一個都能撐住全隊，備有得分能力：「我對下年非常之有信心，一定要更加團結，球隊溝通更多，大家再踏出一步，講出心中的那一句。」輸了一場，不等於輸了全部，展望下次的對壘。