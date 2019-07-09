【學界馬拉松】面對一片質疑聲音　男拔萃苦等10個月的冠軍

曾經在2015年達成「四冠王」的拔萃男書院，今季於各項大賽的表現令大家「跌眼鏡」，先是失掉九龍區D1冠軍，後來更失卻全港學界精英籃球賽冠軍，到5月的全港學界籃球邀請賽亦不敵英華書院居亞。從開季至今達10個月「冠軍荒」，男拔萃在一片質疑聲音走過來，他們在今季學界賽最後一擊的全港學界籃球馬拉松決賽力壓寶覺中學，奪得今季首個冠軍，撐起球隊的劉俊鴻直言：「大家等了10個月，終於拿下冠軍！」

男拔萃最後雖然拿下馬拉松冠軍，不過他們在這條路並非一帆風順，分別在八強、四強先後均僅以1分險勝聖若瑟書院及漢華中學。驚險殺入決賽大鬥寶覺亦未能於上半場搶佔優勢，以8：8平手完上半場，不過寶覺在下半場被打亂進攻防守節奏，男拔萃「孖寶」陳仲儒、劉俊鴻接連偷波快攻拉開比數至26：19擊敗寶覺，收穫他們今季首個冠軍，以獎盃回應質疑他們的聲音。「贏得這個冠軍是我7年以來在男拔萃生涯最開心的時刻。」劉俊鴻在完場一刻與隊友跳起擁抱慶祝，衝向後備席感謝支持，劉俊鴻更被隊友葉文俊用水淋頭，雖然全身濕透，不過劉俊鴻笑得更燦爛，得來不易的冠軍讓他們一掃陰霾。

經過兩場驚險苦戰後，男拔萃晉級決賽一刻，劉俊鴻（右）興奮衝向後備席。（任祉羲攝）

劉俊鴻（右）賽後受訪時被隊友作弄，向他淋水，場面惹笑。（任祉羲攝）

「我在男拔萃7年以來，第一次打得那麼辛苦，第一次連續拿3個亞軍的心情真的不好受，等了10個月終於贏到冠軍。」在最後穿上男拔萃球衣的比賽，拿下他們今季第一個亦是最後一個冠軍，劉俊鴻開心之餘亦帶點感觸。在過去10個月未能染指一個冠軍，令球員承受不少質疑，增添他們的壓力亦聽過不同難聽的說話：「最難聽應該都是『四亞王』，連我們都曾以此自嘲，被劉sir責罵。我曾經懷疑過自己，球隊因為今年有幾位新加入成員，季初球隊默契不佳，不太信任彼此，不論在九龍區或是精英賽都是『打自己』。」除了自嘲苦笑，懷疑自己，3個亞軍亦令到球隊氣氛低沉，但大家齊上齊落，為最後一個冠軍機會奮鬥：「大家知道是學界最後一個比賽，均想拿一個冠軍。備戰期間是我們最激昂、最熱血的兩個月，非常集中操練，做足教練的要求。」

陳仲儒（左）雖是轉校生，不過他跟劉俊鴻（右）老友鬼鬼，合作無間。（任祉羲攝）

劉俊鴻（左）為球隊挺身而出，將比數拉開穩住形勢。（任祉羲攝）

最終以冠軍完美結束中學生涯，劉俊鴻接下來亦將畢業，步進人生下個階段，他只盼師弟們能夠繼承拔萃精神：「師弟們要加油吧！希望林英喬、李翺亨下年接棒時，能夠控制球隊帶好節奏，將我們拔萃精神傳至下一代。」男拔萃來季面臨大換血，劉俊鴻、侯澤鋒、陳仲儒、黃以樂、王銘賢等8位球員離隊，接下來將由林英喬、高金衛、王嚴擔起大旗，希望他們不負師兄們的期望，展現他們拔萃「學界皇者」的氣魄。

劉俊鴻（前）與侯澤鋒（後）畢業離隊，這是他們最後一次穿上男拔萃球衣並肩作戰。（任祉羲攝）