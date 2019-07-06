【學界馬拉松】協恩順利6連霸　小將大膽準備接班

歷時10日的學界籃球馬拉松終於打進煞科戰，女子組決賽由中華基督教青年會中學對上力爭6連霸的協恩中學。青中在四強氣勢如虹地擊敗裘錦秋中學（葵涌）殺入決賽，與協恩上演去年的精英賽決賽「翻版」。雖然地點由修頓轉移到荃灣體育館，但結果還是沒有改寫，最終協恩以41：24大勝青中，連霸6年。

開局兩隊都較為手緊，一度糾纏未「開齋」，由吳欣潼兩罰全中再射入中距離全取4分。青中內線備有雙塔，外加彈跳力強的陳穎欣 ，劉芳盈在籃下要壓入單打並不容易，陳欣汶和吳欣潼穩定發揮。青中進攻困難重重，面對協恩的全場緊迫過半場都要花更多氣力，陳諾言射入兩罰青中「破蛋」，隨後再與羅雅穎先後射入三分，半場落後8：16。

陳穎欣末段發力但因分差太大無法挽回局勢。（張倩儀攝）

青中進攻困難重重，面對協恩的全場緊迫過半場都要花更多氣力。（張倩儀攝）

下半場協恩火力全開拉開比數，吳欣潼三分命中後，中六大師姐陳欣汶和劉芳盈在今場「Last Dance」的下半場也毫不留力，兩人中段合轟10分。青中有陳穎欣和羅雅穎三分發炮，但分數已被拉開雙位數分差；協恩穩住陣腳後，大膽讓小將出場試兵，不僅沒有怯場更大膽起手，施啟諾和李樂瑤先後射入三分，最終以41：24撼贏青中。

劉芳盈雖然力戰多場，但最後一場仍落足100%力應戰，兌現自己首場馬拉松的承諾。（張倩儀攝）

陳欣汶終於能功成身退，去年帶起一隊協恩，今年再扶助隊長吳欣潼延續協恩多年來的榮耀。（張倩儀攝）

小將出場不單沒有怯場更能大膽起手。（張倩儀攝）

劉芳盈學界生涯首個也是最後一個最有價值球員的獎項。（張倩儀攝）

+ 3 + 2

男子組成績：

冠軍：拔萃男書院

亞軍：寶覺中學

季軍：張振興伉儷書院、中華基督教會桂華山中學

女子組成績：

冠軍：協恩中學

亞軍：中華基督教青年會中學

季軍：裘錦秋中學（葵涌）、漢華中學

最有價值球員

女子組：劉芳盈（協恩中學）

男子組：陳仲儒（拔萃男書院）

女子最佳籃球員

陳欣汶（協恩中學）

劉芳盈（協恩中學）

吳欣潼（協恩中學）

陳穎欣（中華基督教青年會中學）

陳諾言（中華基督教青年會中學）

男子最佳籃球員

陳仲儒（拔萃男書院）

劉俊鴻（拔萃男書院）

劉子軒（寶覺中學）

蔡再南（寶覺中學）

鍾樹培（中華基督教會桂華山中學）

三分神射手

女子組：陳樂如（浸信會永隆中學）

男子組：柯冠宇（聖若瑟書院）