【學界馬拉松】劉芳盈首奪MVP　離開協恩盼變全面

剛過去的學界籃球馬拉松，協恩以41：24大勝青中再登后座，連續6年的四冠后，讓場內的白衣女生都鬆一口氣。對中六的陳欣汶、張靜嵐和劉芳盈來說更是任務完成，終於能完全卸下背負多年的連霸重擔，輕鬆得無法放下嘴角。女子組的賽事可以說是一直「照劇本走」，但頒發MVP，可能是最出乎意料的一刻。

「最有價值球員是⋯⋯」當所有人目光都集中在陳欣汶，這個精英賽和學界邀請賽的MVP身上，呼喚的卻是身邊的戰友，「劉芳盈！」向來搞怪的劉芳盈瞪大眼睛不敢相信，陳欣汶沒有失落，卻感覺更比自己得獎還來得開心，協恩團的歡呼更是沒有少。

比較集中火力在籃球的陳欣汶和劉芳盈，兩人身高身型相約，但位置和長處大不同，兩個相附相承比較的只是外界的印象。（張倩儀攝）

劉芳盈在最後一個學界賽事中獲得一個實在的肯定，也讓她不禁想到自己也需要有一點突破。 （張倩儀攝）

「終於不會被Miss Yum（任明敏）再笑你沒有MVP了吧？」我說。

因為同年戰友的陳欣汶一路走來都是MVP的大熱，光芒一直都在她身上；相反劉芳盈卻一路默默耕耘，教練任明敏也會因此而開玩笑。「哈哈哈哈，她真的好煩！」身旁的張靜嵐和陳欣汶一聽到劉芳盈這樣說都異口同聲：「喔⋯⋯」因為也只有她這麼大膽敢說「嚴母」好煩。

陳欣汶、張靜嵐和劉芳盈可說是任務完成，終於能完全卸下背負多年的連霸重擔。（張倩儀攝）

「她對我很高要求，有時候都不覺得自己可以做到那麼多的事，但她慢慢的，不論是指責還是提點，一直都可以推動到我去做到更好。」嚴師出高徒，劉芳盈打籃球「叻」，不過要在協恩中偷懶就更「叻」，「她真的很大膽，偷懶真的要好夠膽。」陳欣汶「爆大獲」，劉芳盈也不好不認：「是真的，懶是真的；一直都被她（Miss Yum）說懶其實是很煩的，不過原來自己改掉其實可以很不同，真的，教練永遠是對的！」手上的這個獎就是最好的證明。

又愛又恨的教練和學生，平時大膽駁嘴，又大膽在練球時偷一點小懶，劉芳盈卻是任明敏口中的下一個大將。（張倩儀攝）

最好的時刻，卻即將分別，她們仨陳欣汶、張靜嵐和劉芳盈，將口中說「永遠的主隊」的白衣球衣架在籃底的椅子上排開，這個平均身高170的三人組將會各散東西。「張靜嵐也不會再打籃球，她剛才的表現都叫做給自己在籃球上有一個很完美的結局；和陳欣汶在中學這段日子都夾了很多有默契的球，想看看以後沒有了對方之後，會升去一個甚麼樣的層次。」劉芳盈接着說：「希望自己可以全面一點。」、「你要跑多點快攻。」張靜嵐一邊笑說，陳欣汶又來參一腳：「那你要包辦五個位置，也要練習三分。」

這個個人獎，不只屬於自己，沒有身旁的這兩位嚴師，劉芳盈也許不知道自己能不僅如此。（張倩儀攝）

「這個MVP就是什麼什麼平分色秋？」，劉芳盈打趣的說。

「平分秋色。」我們說。

「對，（和陳欣汶）平分秋色就這樣。」一直打鬧着玩耍，終於二人被召去拍照，劉芳盈才能認真起來。

家人的支持，無憂無慮只專心於打球和學業，分享喜悅是必須的。（張倩儀攝）

得知獲選學界最住運動員，劉芳盈調侃過自己，因為自己「百足咁多爪」沒有只專攻一項，沒有過MVP，這也算是一個彌補；「但現在是完美！哈哈哈哈！」仰天傻笑一聲，「這麼多個冠軍自己都拿齊了，一個個人獎，就算沒有都已經很好，現在對中學生涯來說是錦上添花。」硬要比較的話，後衛和小前鋒總是比內線球員來得突出，沒有了陳欣汶，也得到一個最實在的肯定，劉芳盈是時候要有點改變：「希望有一個大一點的突破：想自己打得全面一點，因為一直都是大前鋒，射程範圍是短的，三分更是我不太捉摸到的領域，射波、鏟籃和視野都要有大一點的進步。」

深深一擁，最開心的可能是教練任明敏。（張倩儀攝）

一直都留內線的劉芳盈，以173的身高鎮守中鋒的位置，比其他強隊的同位置身高並沒有任何優勢：「有可能有人覺得我的身體條件天生就好 ，但其實我是強隊中內線如青中、漢華等身體條件最不好的一個，不夠高也不夠大隻，但天生的條件是不是就代表你可以打得好呢？」

劉芳盈認真的推翻這個定律，沒有必然的因果，就像內線不一定比較遜色：「以前會覺得自己做內線很難得到這樣的個人獎，進攻沒有前鋒那麼花巧和出位，我只是打一些很沉實的波。」就算得分，內線補籃也好像沒有三分入球般震撼；防守守底最多都是補位，並沒有守面「1ON1｣ 可以偷波快攻那麼出眾：「真的沒有想過，可能是一個安慰獎吧。」她笑着說：「有些時候吳欣潼反而更亮眼，因為當一直未有得分甚至是落後的時候都是她跳出來。」

平時搞怪的劉芳盈上場後的神情大變，認真起來真的連自己的害怕。（張倩儀攝）

劉芳盈和陳欣汶雖然身體質素相近，旁人或會有比較；但平日搞怪逗趣，上場認真的模樣，劉芳盈的確有自己的獨特氣場。「有Yannie（陳欣汶）的情況下可能是她比較可靠，我嗎？鬥志，有火吧。」收起牙箍，眼神是能殺人的，「 隊友的樣子都比較小，比較好『恰』，自己的樣子比較容易鎮到場，又可能是比較『臭寸』，不過怎樣看我都沒有所謂，我只希望我做的事是可以帶起球隊多一點。」功成身退，一個MVP和6年的四冠后做了個總結，最好的是今後不用再被Miss Yum笑自己羨慕陳欣汶的MVP。