【學界馬拉松】青中挫裘錦秋復仇　漢華難過協恩關

學界籃球馬拉松煞科日（6日）假荃灣體育館上演女子組4強，力爭6連霸的協恩中學和中華基督教青年會中學分途出擊，分別擊敗漢華中學和裘錦秋中學（葵涌）將於下午的決賽對壘，上演去年的精英賽決賽「翻版」。

今年精英賽八強葵裘錦秋以45：36擊敗青中，當時葵裘錦秋盡力劉倩婷的籃下優勢，突圍殺入四強。但同一個場地，同一個對手，青中再遇葵裘錦秋終成功復仇；從學界邀請賽中挫浸信會永隆中學打出氣勢，士氣不減，主力狀應更愈戰愈勇。

協恩「閘死」馬丹鳳在內線的位置，即使身高佔上風未能發揮出應有的水準。（張倩儀攝）

顧綽姿小宇宙爆發，今場獨取全隊16分之中的11分。（張倩儀攝）

葵裘錦秋先拔頭籌，有張芷嵐的勾手上籃和何頌欣的鬼祟「Back Door」打出4：0，但何佩盈和劉倩婷手感略欠。青中展開反擊，羅雅穎三分中鵠，陳諾言籃下接應外傳起手，上半場獨取6分，青中以10：8領先兩分。

陳欣汶和劉芳盈連日來征戰多場，昨日完成兩場馬拉松後更到修頓出戰女甲季後賽體力消耗相當大。（張倩儀攝）

協恩除了主力有得分力，小將們入替都各自做到自己的本份，入局也快。（張倩儀攝）

換邊後何佩盈射入中距離追平，但陳穎欣轟入三分再博得「And-1｣全取4分，陳諾言和魏星籃禁區補籃屢有進賬。葵裘錦秋處下風，手感不佳惟靠劉倩婷壓入內線放籃，一口氣射入6分，但陳穎欣火力全開，內線衝搶為青中多次製造機會，射入中距離拉開比數，外圍又有温玉莹三分擦板命中，最後以26：18勝出，一雪前恥之餘更取得最後的決賽入場劵再撼協恩。

葵裘錦秋精英賽四強曾在同一個場地擊敗青中，今次卻未能再延美夢。（張倩儀攝）

陳穎欣下半場爆發，三分「And-1｣ 後中距離手感大好。（張倩儀攝）

另一邊廂，漢華繼今年精英賽決賽後再遇協恩，當時上半場比數咬緊更拆解協恩得分應手的緊迫陣，惟下半場體力不支被拉開。今次顧綽姿也不負眾望，上半場瘋狂鏟入博犯規獨取6分，加上協恩手感未熱，漢華一度取得優勢，小將歐可欣射入三分，僅落後9：10。協恩下半場罰球佔8分，減少外圍發發炮，籃下防守也讓馬丹鳳難以發圍，即使顧綽姿獨取全隊16分之中的11分仍未能逆轉，最後協恩以26：16挫漢華。

時隔一年青中和協恩再對壘； 以兩節的短時間速戰速決「博一鋪」，也不是沒有可能。（張倩儀攝）