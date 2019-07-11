【甲一籃球】4強戰兩負衛冕失敗　東方龍獅心態未如去季強

從季初高級組銀牌賽到周三晚（10日）的甲一季後賽4強戰Game2，由東方龍獅與南華合演的「東、南大戰」已三度上演。無奈東方龍獅傷兵滿營，面對人腳齊整的南華始終未能一報兩次落敗之仇，縱有李琪一手撐起球隊獨轟21分，眾將手感不佳，即使有切入上籃機會最後還是把握力欠奉，未能看準快攻傳球時機，往往反被南華從中抄截，東方龍獅最後以62：87落敗，無緣衛冕。

東方龍獅「戰神」艾利諾受傷在季後賽4強戰倦勤，在欠缺這位在進攻、防守力強的後衛，加上季前因傷報銷賽季的中鋒胡卓斌，球隊在攻防力量方面大減。面對季後賽有從CBA回港的惠龍兒歸隊的南華，東方龍獅在Game2初段針對他防守部署，鄧志恒在內線與對位牽制，一度在首節減低惠龍兒取得進攻籃板的機會。

不過南華得分點點開花，尤其是蔡再懃與梁兆華先後在三分線建功，為南華打起士氣。東方龍獅似乎找不到有效突破機會，朱亮、惠龍兒防守令徐遠成、鄧志恒突破籃底未能佔「甜頭」，惟李琪在第2節開始挺身而出，開始在隊友掩護下從三分線發炮，只是未能為球隊扭轉局勢，以62：87不敵南華。

艾利諾（中）有傷在身未能上陣。（任祉羲攝）

南華朱亮（左）甚隊友得分能力強，令東方龍獅加添防守壓力，同時令他們體力消耗更快。（任祉羲攝）

東方龍獅力戰負南華（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

單場27分、5記三分球，李琪在大比數落後沒有垂頭喪氣，他還是一次一次在三分線以眼神向隊友示意為他擋拆，令他能夠踏步跳投。即使面對夾擊他還盡力起手，他更在尾段仍能抄截再為隊友送上快攻的機會，然而東方還是鎩羽而歸。「大家整體命中率比上場低，初段攻防表現不錯，可是一到第二節特別在回防或失誤時被對手打快攻，球隊回防是慢。對手有針對我的位置防守，我們打得有點不太聰明。」賽後球隊眾將不免有點失落的情緒，李琪還是撐著受訪。陣中不乏傷兵，尤其是過往重點得分球員艾利諾，李琪認為是原因之一，但這不是落敗的藉口：「我們在組織、進攻耐性、執行戰術均比去季差，對手防守我們較容易，加上南華球員於內、外線實力平均，很有組織地攻守互換，給予我們很大的防守壓力。」

李琪（左）在第2節開始嘗試以三分線力挽狂瀾，可惜南華得分點點開花，令他難以力追比數。（任祉羲攝）

李琪（前）切入飛身上籃得分。（任祉羲攝）

對比上季，東方龍獅在對賽的成績及表現有明顯差別，李琪認為與大家心態有關：「下半場落後30分時，大家似有種放棄的心態，這是不應該，尤其我們是職業隊，大比數領先時不應放軟手腳，更何況是落後呢？經過去季贏得總冠軍後，今季大家對冠軍的欲望沒那麼大，所以一直說衛冕是不容易。」東方龍獅接下來跌入7月23日於灣仔伊利沙伯體育館舉行的季軍戰，與滿貫或永倫在4強Game3的負方爭逐季軍。

手感炙熱的李琪（後）成為南華重點防守的對象，先後被惠龍兒（前）、楊和、陳張敏等「高人」緊盯防守。（任祉羲攝）

李琪（左）即使欲以速度突破，被南華快速回防影響。（任祉羲攝）