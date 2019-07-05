【甲一籃球】滿貫長人陣防守干擾泰那　費格遜獨轟45分險勝永倫

滿貫與永倫今季可算是冤家路窄，滿貫在高級組銀牌賽兩度擊敗永倫，不過在甲一聯賽初賽表現失準，大敗永倫。兩軍在4強戰Game 1為本季第四度交手，為了爭取打入決賽席位，雙方均將士用命，永倫為了抑制滿貫的費格遜，由今場復出的洋將費斯福負責死守他。不過滿貫同樣以「高佬」王佑天、葉俊傑針對防守干擾泰那之外，陣中費格遜不斷突破強轟內線，永倫的方誠義、Eriobu力守不果，加上滿貫外投尾段屢次命中罰球，最後以85：82險勝永倫，在三盤兩勝制下領先場數1：0。

滿貫去季升班即打入4強戰令大家驚喜，可惜最後在季軍戰不敵永倫，以殿軍作結。今季兩軍在4強已經相遇，永倫在洋將賀斯福及周迎堅復出加強內線防守及切入進攻的火力，配合泰那控球策動進攻兼內外開弓全能進攻能力，永倫一開波即以13：3拋離滿貫。不過滿貫的憑歐陽維江的切入加上張偉康三分球中鵠，力追至11：13及時止血。滿貫開始入局，在王佑天、葉俊傑輪流貼身防守泰那，圖以身高影響泰那起手命中率奏效，以15：22稍為落後永倫完第一節。

為了應付滿貫的費格遜（左），永倫今場派出因傷久休復出的賀斯福（右）貼身防守他。（任祉羲攝）

費格遜（右）今場貢獻45分。（任祉羲攝）

兩軍鬥到第二節時，永倫攻力不減，方誠義突破切入反手上籃加上周迎堅入楔得手，進一步領先至26：17。不過滿貫還是奮起力追，費格遜搶得籃板再一條龍快攻上籃得手還以顏色，隨時他再及時為上籃失手補樽追至25：28的三分之差。雙方在中段互有攻守，泰那爆入內線未能得手即改從三分線及中距離跳投建功，滿貫憑歐陽維江接應快攻得手加上林俊光三分球得手，以34：38緊咬永倫完上半場。

費格遜（右）先後被方誠義（右）、Eriobu從中場開始緊迫防守。（任祉羲攝）

滿貫的張偉康在落後時，憑命中三分球打起士氣。（任祉羲攝）

半場易邊後，永倫的賀斯福與方誠義先後的內外建功，尤其是方誠義命中兩記「long-2」領先至47：39，引來現場球迷歡呼。不過由於賀斯福剛傷癒，仍然「紥住打」的他在本節中段返回後備席休息，基士頓、Eriobu聯手頂替他在內線的位置，可惜面對滿貫的費格遜似乎未有太多甜頭，屢屢被費格遜以速度突破防線在籃底「tip 入」追至43：47。不過永倫未有自亂陣腳，在梁民熊與泰那先後命中三分線及中距離跳投再次拉開至55：45。滿貫在防守上拉開洋將Eriobu及方誠義的注意，為葉俊傑製造空位，可惜他兩次起手未能命中，幸隊友吳家麒再次命中三分線為滿貫穩住局勢，力追至55：60完第三節。

歐陽維江（左）今場除了防守有功外，他更貢獻12分。（任祉羲攝）

滿貫今場改以王估天（前）及葉俊傑死守泰那（後），降低他的得分。（任祉羲攝）

雙方在末節將節奏推得更快，已經打起狀態的費格遜先在籃底「Tip入」再在三分線建功，追平至60：60。永倫縱有賀斯福在籃底勾手建功以65：62稍稍領先，不過永倫因防守施壓屢次將葉俊傑及費格遜送上罰球線，隨後葉俊傑更命中三分球領先至71：65，打出一波7：0的攻勢再次反超前。永倫欲藉滿貫隊際犯規已滿博得罰球力追至74：77，不過此刻方誠義因5犯離場，令永倫在防守端缺少助力。

王佑天（左）今場防守泰那（右）有功。（任祉羲攝）

方誠義（右）末節中段5犯離場，令永倫在防守端失一主力。（任祉羲攝）

完場前2分半鐘，滿貫仍以78：74領先，已4犯在身的費格遜表現未受影響，更接應傳球再突破切入單手鋤樽以80：74領先，令滿貫球迷彈起歡呼慶祝。不過永倫未有放棄，泰那與賀斯福斷轟入籃底，在完場前29秒追至82：84，可惜葉俊傑完場前17秒再次博得罰球並2投1中稍稍以85：82保持優勢，永倫的周迎堅欲以跳投力追惜失手。最後滿貫在費格遜個人貢獻45分下，以85：82險勝永倫，在三盤兩勝制下的4強戰先取一局領先，下周三（10日）將迎來與永倫爭取總決賽席位的生死一戰。

在贏得重要一場後，滿貫教練呂楚威（左）衝入場內擁抱歐陽維江、王佑天等球員。（任祉羲攝）