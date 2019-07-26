【NBA】尼納特兩個特點　未練波已讓快艇教練李華士奉為首席愛將

早前恢復自由身的尼納特（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George）正式宣布加盟快艇。 快艇舉行記者會宣布這個好消息，班主形容自己收到消息的一刻「開心到彈起」。

快艇教練李華士（Doc Rivers）對球隊兩名巨星加盟感到非常高興。他回想當自己收到快艇會長法蘭克（Lawrence Frank）有關信息，第一時間致電給對方並高呼：「YESSSS!」，連他身旁的護衛員也能感到他的興奮之情。

李華士在記者會中形容，今次轉會是「一場可以顛覆整個NBA的革命」。快艇的前身Buffalo Braves在1970年創立，1978年易名聖地牙高快艇（San Diego Clippers），至1984年再易名洛杉磯快艇（Los Angeles Clippers），球隊近半世紀均未曾贏過總冠軍，事實上他們連東或西岸冠軍也未贏過。

快艇一次過獲得尼納特（Kawhi Leonard）和保羅佐治（Paul George）兩大巨星來投，令教練李華士開心不己。（Getty Images）

尼納特剛加盟，他的謙遜已令李華士印象深刻。（Getty Images）

第一印象

李華士認為，現在談論快艇會否成功言之尚早，他仍在了解兩名新加入的球員。上星期他與尼納特花了2、3個小時傾談籃球的事，「我們說了很多東西，尤其是進攻方面的」，也跟曾與尼納特共事的人見面。

李華士認為兩人正互相向對方學習，從首次詳談之中，這位應屆NBA總決賽最有價值球員（MVP）的兩大特點令他印象深刻：「他說『不止我們兩個，全隊15個人也有自己角色』，他了解和接受自己的角色」，「第二點是，他說了不知多少次：『你是可以指導我的』（You know, you can coach me ）、『教練，無論你有什麼戰術，我也會跟隨』」，身為NBA一大巨星，尼納特的謙虛和受教，已令李華士相當受落。他尚未跟佐治私下會面，相信兩人會在本周內共晉晚餐。

重拾初心

李華士形容，兩人加盟令他有一種當上大學球隊教練的感覺：「這是個新班底，一切也靠我們創造出來。我感覺有如當上大學球隊教練，當你得到這份工作後，所有成員已在球隊中，然後嘗試跟他們一起贏得錦標，之後你再得到想要的新球員。這是我的感覺，這是我們的球隊……我們都為此感覺良好。」

現年28歲的尼納特在馬刺出道並效力多年，上季轉投多倫多速龍帶領球隊史上首次奪得NBA總冠軍後恢復自由身，獲多支球隊招手。29歲的保羅佐治上季效力雷霆，亦為NBA全明星隊成員之一。兩人實力毋庸置疑，一同加盟快艇或令NBA有一番新局面。