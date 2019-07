【NBA】尼納特兩個特點　未練波已讓快艇教練李華士奉為首席愛將

早前恢復自由身的尼納特(Kawhi Leonard)及保羅佐治(Paul George)正式宣布加盟快艇。 快艇舉行記者會宣布這個好消息,班主形容自己收到消息的一刻「開心到彈起」。

快艇教練李華士(Doc Rivers)對球隊兩名巨星加盟感到非常高興。他回想當自己收到快艇會長法蘭克(Lawrence Frank)有關信息,第一時間致電給對方並高呼:「YESSSS!」,連他身旁的護衛員也能感到他的興奮之情。

李華士在記者會中形容,今次轉會是「一場可以顛覆整個NBA的革命」。快艇的前身Buffalo Braves在1970年創立,1978年易名聖地牙高快艇(San Diego Clippers),至1984年再易名洛杉磯快艇(Los Angeles Clippers),球隊近半世紀均未曾贏過總冠軍,事實上他們連東或西岸冠軍也未贏過。

快艇一次過獲得尼納特(Kawhi Leonard)和保羅佐治(Paul George)兩大巨星來投,令教練李華士開心不己。(Getty Images)

尼納特剛加盟,他的謙遜已令李華士印象深刻。(Getty Images)

第一印象

李華士認為,現在談論快艇會否成功言之尚早,他仍在了解兩名新加入的球員。上星期他與尼納特花了2、3個小時傾談籃球的事,「我們說了很多東西,尤其是進攻方面的」,也跟曾與尼納特共事的人見面。

李華士認為兩人正互相向對方學習,從首次詳談之中,這位應屆NBA總決賽最有價值球員(MVP)的兩大特點令他印象深刻:「他說『不止我們兩個,全隊15個人也有自己角色』,他了解和接受自己的角色」,「第二點是,他說了不知多少次:『你是可以指導我的』(You know, you can coach me )、『教練,無論你有什麼戰術,我也會跟隨』」,身為NBA一大巨星,尼納特的謙虛和受教,已令李華士相當受落。他尚未跟佐治私下會面,相信兩人會在本周內共晉晚餐。

重拾初心

李華士形容,兩人加盟令他有一種當上大學球隊教練的感覺:「這是個新班底,一切也靠我們創造出來。我感覺有如當上大學球隊教練,當你得到這份工作後,所有成員已在球隊中,然後嘗試跟他們一起贏得錦標,之後你再得到想要的新球員。這是我的感覺,這是我們的球隊……我們都為此感覺良好。」

現年28歲的尼納特在馬刺出道並效力多年,上季轉投多倫多速龍帶領球隊史上首次奪得NBA總冠軍後恢復自由身,獲多支球隊招手。29歲的保羅佐治上季效力雷霆,亦為NBA全明星隊成員之一。兩人實力毋庸置疑,一同加盟快艇或令NBA有一番新局面。