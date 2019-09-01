【Red Bull Reign】港女籃齊讚賽事氣氛佳　拼搏精神克服頻密賽程

在加拿大多倫多舉行的「Red Bull Reign 3人籃球賽全球總決賽」完滿結束，港女籃成功突圍，躋身決賽，雖然最終屈居亞軍，但4名女將依然對表現感滿意。4名港將在單日打足7場，對她們負荷甚大，即使帶傷上陣，她們表示享受在場上拼搏的每一刻。 香港01記者趙子晉、鄭子峰 多倫多直擊

5年前曾在Red Bull Queen Of The Rock登上世界第二的卓婷，今次與李祉均、陳偉萍及王家怡聯手赴多倫多，代表香港出戰「Red Bull Reign 3人籃球賽全球總決賽」，並在賽事中愈戰愈勇，殺入決賽，與東道主加拿大爭奪后座，惜以16：21告負，屈居亞軍。

4名女將面對外國強敵，愈戰愈勇，結果勇奪亞軍。（鄭子峰攝）

雙循環賽制體能負荷大 找到進攻模式重拾信心



今次賽事的女子賽僅得4隊參賽，賽制以雙循環小組賽，成績最佳的兩支球隊將躋身決賽。港女籃4名代表在賽後紛紛表示，雙循環對她們的體能負擔相當大，加上不少身體碰撞，眾人亦在不同程度的傷患下作戰。話雖如此，雙循環賽事亦有其他好處，卓婷表示她們慢慢摸索，表現漸入佳境，「每場10分鐘，連續打3場的雙循環賽事當然相當疲累，但給予我們機會了解對手打法，正如我們在第3場起找到進攻模式，擊敗英國後，以李祉均的速度為攻擊重心，逐漸拾回信心。」

王家怡指面對難關咬緊牙關克服的拼搏精神，使她更加享受。（鄭子峰攝）

在今次賽事表現神勇的李祉均，在小組賽最後一仗跳投後落地「拗柴」，決賽前更要服食止痛藥上陣，但她毫無半點怨言外，更希望繼續在場上作戰，「雙循環對體能的要求甚高，我們在次循環雖然表現更佳，但體力不繼同時使我們更容易受傷。在場的球迷給予我們不少力量，使我即使負傷上陣，仍然希望繼續落場作賽。」

身形較為輸蝕的卓婷，面對高大的對方球員時，亦要出盡九牛二虎之力防守。（鄭子峰攝）

享受與隊友拼搏 「落後或疲累仍一同面對」



4名女將異口同聲指賽事的氣氛極佳，使她們在場上更加投入，王家怡表示除了氣氛外，她亦十分享受在場上一同拼搏的感覺，「最終奪得亞軍當然十分興奮，場上在音樂的帶動下，使比賽更添氣氛，但我更享受與隊友在場上拼搏的感覺，即使在落後或疲累下，仍然一同咬緊牙關面對。」



在今次賽事以靈活的步法及速度使對方吃盡苦頭的李祉均，亦表示與不認識的球手對戰十分「過癮」：「今次與外國對手交手時，我們互不相識，大家亦不知道對方的球路及風格，所以更像純技術的切磋，使今次賽事更有樂趣。」

李祉均在今次賽事表現活躍，多次以速度力壓對手。（鄭子峰攝）

陳偉萍在賽後自言表現一般，體能及靈活度上亦有改善空間，並承諾下次出賽將打得更好，「球隊中每個球員亦有各自的責任，我在隊中主要是為隊友製造起手機會，隊友得分我與她們同樣高興。不過，我認為今次的表現略有不足，在體能及腳步未必應付高強度的賽事，但我在賽事中獲益良多，若果再有機會參賽，我必定會交出更好的表現。」