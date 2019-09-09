【男籃世界盃】中國錯失直入東京奧運資格　易建聯否認退出國家隊

中國以東道主身份出戰今屆籃球世界盃決賽周，在排位賽力爭來年直接躋身東京奧運的資格，而中國隊在最後一仗以73：86不敵尼日利亞，未能取得東京奧運入場券。 隊中主將易建聯雖交出27分，仍然未能力挽狂瀾，表示將今仗當作是他的最後一仗，但他否認退出國家隊。

中國在今屆籃球世界盃的A組，取得1勝2負的戰績，跌入17至32名的排位賽，與尼日利亞﹑韓國及科特迪瓦同列M組，中國上仗4分擊敗韓國，今場迎戰尼日利亞，力爭來年的東京奧運資格。

易建聯在今仗交出27分及7個籃板，可惜未能助中國隊報捷而回。（視覺中國）

中國男籃得分雙位數的3名球員（按圖放大）

今屆籃球世界盃的16強，及賽事中亞洲最佳排名球隊將直接取得來年東京奧運的入場券，在N組取得次名的伊朗，以20分大破菲律賓。另一邊廂的中國，在首節以2分領先對手，但及後尼日利亞逐漸回勇，收復失地並拉開比分，結果以73：86告負，在M組只能以次名完成，伊朗以得失分差優勢力壓中國隊，取得第21名。

中國自1984年打入洛杉磯奧運起，一直未曾缺席，如今未能直接打入東京奧運，未能取得入場券國家隊將需要參加之後的外圍賽，爭奪剩餘的4個奧運席位。

現年31歲的易建聯獨力難支，而周琦（左）在今仗只取2分，甚無建樹。（視覺中國）

中國隊全隊僅得3人得分達雙位數，其中周琦僅得2分及4個籃板，在最後一節更加五犯離場。現年31歲的易建聯，錄得全隊最高的27分及7個籃板，獨力難支，未能助球隊擊敗尼日利亞。

易建聯在賽後表示，抱着最後一場國家隊賽事的心態出戰，但否認將退出國家隊，「對我而言，今仗對我無比重要，我十分希望助球隊取勝，可惜未能如願，當然感到十分難過，但也要面對現實。我將今仗當作代表國家隊最後一場的心態去打，但我並非退出國家隊。」