【男籃世界盃】史高拿寶刀未老　獻「雙雙」領阿根廷再躋決賽

男子籃球世界盃進入最後階段，阿根廷在4強以80：66大勝法國，事隔17年後再躋世界盃決賽。17年前奪亞功臣之一﹑39歲的史高拿（Luis Scola），在今屆仍在陣中，更在今仗交出「雙雙」，帶領球隊再度殺入決賽。該名老將在完場後隨即與家人及舊隊友真路比利相擁，場面感人。

阿根廷男籃在國際賽戰績彪炳，曾在2002年的男籃世界盃奪亞，及後在2004年的雅典奧運勇奪金牌。現年39歲的老將﹑曾戰NBA的史高拿仍然在陣中，更是今屆隊中的主力。

史高拿（左）在2004年雅典奧運為阿根廷奪得金牌。（Getty Images）

史高拿率領阿根廷在準決賽與法國爭奪決賽席位，阿根廷全場大部分時間領先法國，結果以80：66大勝法國，史上第3次打入世界盃決賽。

曾效力火箭等多支NBA球隊的史高拿，現時效力中國球隊上海大鯊魚的他，在今仗表現仍然寶刀未老，多次殺入籃底鏟籃得手，而他的三分球同樣準繩，4射3中，攻入全場最高的28分，加上拿下13個籃板的「雙雙」數據，助球隊再度打入世界盃決賽。

阿根廷事隔17年後，再度打入世界盃決賽。（視覺中國）

史高拿帶領阿根廷殺入決賽，完場後隨即衝向場邊與家人擁抱，而他亦與在場的阿根廷前隊友真路比利深情相擁，場面感人。史高拿在賽後表示，這支阿根廷讓他憶起當年的「黃金一代」，「我們同樣走到世界盃決賽，與2002年一樣，這支球隊令我想起2000年的『黃金一代』。我入選大軍名單中，來到當然希望在場上為球隊貢獻，我依然喜愛在場上作賽。」

阿根廷球星美斯在個人Instagram上發文，祝賀國家的籃球隊打入世界盃決賽。