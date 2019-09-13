【男籃世界盃】美國排名賽5分不敵塞爾維亞　將與波蘭爭奪第7名

美國隊在今屆男子籃球世界盃的8強不敵法國出局，只能轉戰5至8名排名賽，面對兩屆世界盃冠軍得主塞爾維亞，美國再度失利，以89：94不敵該支歐洲勁旅。

美國於8強戰以10分不敵法國後，在排名賽硬撼塞爾維亞，該歐洲勁旅有效力金塊的中鋒祖傑（Nikola Jokic）及帝王的波班保丹奴域（Bojan Bogdanovic）先列正選。

曾兩奪世界盃﹑上屆亞軍得主塞爾維亞，在今場首節便施以下馬威，轟入32分，而美國僅取得尷尬的7分，被拉開25分的距離。雖然美國在第二節隨即反撲，但在完半場時仍以4分落後，及後兩軍在下半場勢均力敵，美國除了開賽曾領先22秒後，全場亦未能將比分超前塞爾維亞，結果以89：94落敗。

美國隊再以5分不敵塞爾維亞，吃下兩連敗，亦是參加男籃世界盃多年的最差戰績。（視覺中國）

美國隊4名得分雙位數的球員（按圖放大）

塞爾維亞的祖傑在數據上雖然未算亮眼，僅得9分及7個助攻，但隊友保丹奴域的外投手感火熱，全場三分球命中率達5成，攻入7個三分球，個人獨取全場最高的28分，成為球隊的贏波功臣。

波班保丹奴域（右）今仗手感火熱，攻入7個三分球。（視覺中國）

即使美國隊有甘巴獲加（Kemba Walker）﹑夏里遜班尼斯（Harrison Barnes）、米度頓（Khris Middleton）及邁奧斯端拿（Myles Turner）取得雙位數得分，仍然無法逃過兩連敗的命運，美國將與波蘭在周六（14日）爭奪第7名。美國隊自1950年首次參加世界盃，今屆僅第4次無緣最後4強，而未能以前6完成，更是美國隊史上在世界盃最差的戰績。