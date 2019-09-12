【男籃世界盃】美國10分不敵法國出局　米曹轟最高29分徒勞無功

美國隊一改過往「夢幻隊」的風格，以年輕新秀為骨幹，出戰今屆的男子籃球世界盃。美國在8強與有多名NBA球員坐鎮的法國交手，爭奪4強席位，最終以79：89告負，無緣躋身4強外，國際賽58場連勝的紀錄亦同時告終。

美國隊未有徵召多名大牌球星入伍，陣中僅得甘巴獲加（Kemba Walker）及米度頓（Khris Middleton）等球員領銜，出戰今屆世界盃賽事。美國在8強迎戰法國，該支歐洲勁旅陣中不乏NBA球員，包括效力爵士的高拔（Rudy Gobert）及黃蜂的巴登（Nicholas Batum）。

米曹在今仗交出全場最高的29分，可惜未能領球隊贏波。（視覺中國）

美國隊在完半場時，曾經6分落後予法國隊，但美國眾將在第三節力追下，3分反先，可惜他們在最後一節僅得13分，結果被法國隊以89：79擊敗，無緣晉身4強外，亦是美國自2006年來的首場國際賽敗仗，58場的連勝紀錄告一段落。美國隊將在今晚進行的5至8名排位賽中，與塞爾維亞碰頭。

甘巴獲加今仗手感一般，在三分線4射全失。（視覺中國）

美國的新星米曹（Donovan Mitchell）在今仗交出不俗表現，個人獨取29分﹑6個籃板及4個助攻，可惜並未能帶領球隊獲勝，而甘巴獲加的外投手感一般，4次三分起手悉數未能命中，全場僅得10分。相反，在NBA搵食的幾名法國球員，今仗表現亮眼，其中高拔取得「雙雙」的21分及16個籃板，其中7次搶得進攻籃板，顯出美國內線疲弱的問題；效力魔術的科尼亞（Evan Fournier）貢獻全隊最高的22分，加上尼迪堅拿（Frank Ntilikina）的11分，成功淘汰美國。

法國的高拔在今仗除了進攻上有貢獻外，他亦多次在籃底阻止美國球員得分。（視覺中國）

高拔貢獻21分及16個籃板，成為球隊的贏波功臣。（視覺中國）

美國隊主帥普波域治在落敗後，亦十分有風度地大讚這支是最強的法國隊，「我必須表揚這12人，因為他們犧牲自己的暑假，代表美國出戰世界盃。我們並不能將落敗的責任推卸至未有入選的大名球員身上。法國隊今仗表現相當出眾，這支是最佳的法國隊，他們不論在進攻及防守亦打出部署，他們的發揮確實在我們之上。」法國在4強將與阿根廷爭奪決賽席位，力爭首度打入決賽。