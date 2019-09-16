【男籃世界盃】西班牙大破阿根廷奪冠　馬克加素成史上第二人

今屆男子籃球世界盃在北京五棵松體育館完美落幕，結果西班牙在決賽以20分大破阿根廷，事隔13年後再度在世界盃登頂。西班牙的馬克加素在今年奪得NBA及世界盃冠軍，成為史上第2人，而隊友「金童」盧比奧獲選為今屆世界盃的最有價值球員。

西班牙在4強戰與澳洲火併兩節加時後，險勝晉級，在決賽與由史高拿（Luis Scola）領軍的阿根廷爭標。在北京五棵松體育館上演的決賽，亦有不少名宿到場觀戰。西班牙在今仗控制戰局，加上全隊6個球員取得雙位數得分，全場大部分時間亦領先阿根廷。今屆大熟大勇的盧比奧（Ricky Rubio）交出全隊最高的20分，而馬克加素亦貢獻14分﹑7個助攻及7個籃板，結果以95：75大勝阿根廷，在2006年的日本世界盃後，再度在亞洲地區嘗冠軍滋味。

西班牙相隔13年後，再度稱霸男籃世界盃。（視覺中國）

入場欣賞世界盃決賽的前NBA球星（按圖放大）

今屆賽事表現亮眼的盧比奧，場均貢獻15.9分﹑4.3個籃板及6.4個籃板，是球隊的不可或缺的主將，他亦獲選為今屆賽事的最有價值球員，而盧比奧在比賽末段忍不住喜悅的眼淚，在後備席上喜極而泣。

「金童」盧比奧在高比拜仁手上接過MVP的獎座。（視覺中國）

馬克加素在今年助多倫多速龍贏得NBA總冠軍後，在世界盃協助國家隊再奪世界盃錦標，一年奪得兩大殊榮，成為繼2010年的奧當（Lamar Odom）後，史上第2名球員一年內奪兩冠。該名34歲的西班牙球員表示，有幸為西班牙的歷史出一分力，「我十分幸運能夠成為西班牙國家隊的一員，並在場上為球隊貢獻，十分高興可以成為西班牙籃球歷史的一部分。」雖然協助西班牙奪冠後，34歲的馬克加素未有承諾來年將戰東京奧運，並表示今屆將會是他最後一屆征戰世界盃。

馬克加素的胞兄大加素（Pau Gasol）亦在社交網站上祝賀弟弟，並以他為榮。

馬克加素在一年內贏得NBA及世界盃冠軍（按圖放大）

大加素在社交網站祝賀胞弟。（Instagram截圖）

在4強戰取得「雙雙」，並帶領阿根廷闖入決賽的39歲老將史高拿，在今仗表現稍為失色，僅得8分及8個籃板，未能帶領球隊再奪冠軍。史高拿在2002年首次代表阿根廷出戰世界盃，當年同樣屈居亞軍，大有機會以今屆的亞軍，結束他的國家隊生涯，而他的出色表現亦入選了今屆世界盃的最佳陣容。