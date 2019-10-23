【NBA】勇士新球場新標誌　雷霆城市版球衣悼死難者

經過季前一輪風波，新一季NBA終於在今天掀起序幕，當中湖人與快艇的西岸對賽是重頭戲，不過新季西岸波衫都是球迷所關注之一。東岸吹起一陣復古風 ，不少Statement Edition都採用復古風格，實行集體回憶。至於西岸則是新舊交織，勇士新季進駐新落成的大通中心（Chase Center），他們為此於球衣標誌作出改動，帶來新氣象。

勇士

球隊從甲骨文球場到大通中心，在迎接新球場之際，球隊亦公開新設計的標誌。雖然新標誌與過往相似，不過仔細便能看出重新描繪金門大橋的鋼架及縮減鋼索數量，組成新隊徽。至於顏色方面，Statement Edition則繼續用上特色的藍色底色及以黃色綑邊，另外灣區及城市球衣則以鮮艷黃色為主，特別顯眼。

居里早前在傳媒日穿上迎季球衣。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

火箭

火箭自姚明時期已經開拓了中國市場，近年球季均會推出一款印有火箭中文字眼的球衣，不過據官方公布今季的第4件「City」球衣將不會印上「火箭」的中文字，取而代之會以球隊歷史及現代發展為主題。

火箭新季球衣。（火箭官方圖片）

太陽

新季球衣不負太陽之名，球衣、球褲均用上鮮橙色加上深紫色滾邊，胸口大片烈陽的標誌，甚為搶眼。球隊特地不在球衣上添上任何表明隊名的設計，成為球隊首件沒有印製隊名的球衣，寫下歷史。

太陽新季球衣盡現球隊之名。（太陽官方圖片）

+ 2

爵士

新季球衣重新採用球隊於1996年至2004年的隊徽，以標誌性的洛杉磯山脈為背景，JAZZ字眼由冰藍色及紫色合拼而成，尾端設計顯出速度感，讓大家回想起以往球隊接連兩年打入NBA總決賽。球衣滲出陣陣復古味道。球衣滾邊由紫色、湖水綠色、白色及橙色組成。球褲右下角印上猶他爵士的英文縮寫，左下角則為山峰圖案，展現出猶他州磅礡的風景氣勢。

爵士其中一款新季球衣展現一種冷洌感覺。（爵士官方圖片）

+ 3 + 2

灰熊

灰熊公布了球隊新季的經典版本球衣，以紀念他們迎接第25個球季（1995年以溫哥華灰熊之名建隊）。為了慶祝踏入一個新階段，灰熊決定復刻90年代的球衣，猶如重現當年Shareef Abdur-Rahim領軍的風彩。此外，灰熊亦預先公布來季的經典版本將復刻2001年初遷到孟菲斯的黑色作客球衣，以慶祝球隊在孟菲斯的第20球季。

Shareef Abdur-Rahim（左）當年的灰熊戰衣。（Getty Images）

雷霆

球隊與州份、城市的關係關切，除了代表該區之外，球員亦會回饋社會。雷霆新季的城市版球衣與奧克拉荷馬市國家紀念堂合作，以紀念奧克拉荷馬市於1995年一宗炸彈襲擊的168名死難者及鼓勵倖存者。球衣以黑色為底色，旁側以銅色點綴。球褲前端印上樹木及水池的公園景象，一側褲管印上9:01，代表當年爆炸案發生前的無辜城市；另一側為9:03，代表在9時02分事發後大家遭受巨變，將紀念堂化成符號放到球衣上。

雷霆新季的城市版球衣（左二）悼念死難者。（雷霆官方圖片）

+ 2

拓荒者

在拓荒者隊史中，他們在1977年贏得一次總冠軍，球隊決定新季經典版球衣將復刻當年奪冠的球衣，讓球迷再次回味那一刻。經典版以紅色為主色，配以黑色及白色，其直排的隊名非常特別，至今依然流行。

拓荒者新季重新復刻1977年奪冠球衣。（拓荒者官方圖片）

獨行俠

獨行俠新季的Statement Edition實行簡約，以其招牌藍色為主調，胸口印上隊名，球衣兩側則以藍白相間。

獨行俠的球衣設計比較單調。（獨行俠影片截圖）

帝王

為慶祝球隊以沙加緬度帝王之名迎接第35個球季，所以今季經典款球衣復刻90年代初球衣。球衣以藍色為主色，胸口位置印上舊款隊標，並以紅色滾邊配以白色底色，增加其立體感。