【NBA】K艾榮首度籃網主場出戰　賽後對球迷行動表理解

由塞爾特人轉投籃網的星級控衛K艾榮（Kyrie Irving），首仗披起籃網球衣在主場出戰，但球隊16分不敵速龍。 今場季前賽不少焦點放在球迷的撐港示威行動上，K艾榮賽後表示對球迷行動感諒解，更指在美國生活的有色人種同樣受欺壓，與香港人的情況無異。

新加盟籃網的K艾榮，首度在主場柏克萊中心（Barclays Center）亮相，全場上陣25分鐘，貢獻全隊最高的19分，但無助球隊在主場擊敗速龍。

除了場中進行的賽事外，看台上的球迷行動同樣矚目，場內不少球迷穿上「Stand With Hong Kong，光復香港，時代革命」的黑衣觀戰，聲援香港，而香港眾志常委羅冠聰亦是座上客之一。

K艾榮今仗為籃網在主場柏克萊中心亮相。（路透社）

不少球迷在今仗透過行動表達個人意見（按圖放大）

籃網教頭艾堅遜（Kenny Atkinson）對球迷行動未有任何評語，而首戰在柏克萊中心披甲，便遇上球迷行動作「見面禮」的K艾榮，賽後對球迷行動表示理解，「在世界各地亦有不同社群為世界和平而努力，政府當然參與其中並十分有影響力，而不同個體亦追求自己認為正確的事，所以我明白香港人為關注的事情，以不同方法發聲。其實不少在美國生活黑人或有色人種，每天亦為自由而奮鬥，我認為香港和中國的騷動有相同的地方，雖然在世界不同地方，但依然有一種連結。」

K艾榮雖然攻入全隊最高的19分，但依然未能擊敗對手。（路透社）

談及NBA總裁施華早前的言論，艾榮支持之外，並帶出個人4項一直追求的事物，「我內心一直追求內在和平﹑自由﹑平等及世界和平，這是我的4條支柱，而當我內心發生衝突時，我必定會為自己說出心中的不忿。」