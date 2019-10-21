【NBA】籃網手寫標誌夠特色　公牛直條紋設計夠經典

新季NBA即將於香港時間周三早上舉行，各隊亦陸續公布球衣設計。今季東岸亦乎大走復古風，騎士、76人、公牛紛紛讓大家找回70至90年代的集體回憶。經典活塞綠色波衫令人聯想起格蘭希爾（Grant Hill）的風采；76人的英文字眼加上白色甚為顯眼；公牛重新印上直條紋讓大家像是回到米高佐敦、柏賓的風光年代。

溜馬

取材源自於90年代的溜馬球衣，當年球隊向一代田徑飛人姬菲芙（Florence Griffith Joyner）取經，她的習慣是單腳連身但單腳的賽衣。她於退役後矢志成為時裝設計師，並向溜馬介紹她的設計意念，並決定以此為90年代球衣代表設計之一，米拿（Reggie Miller）與Spike Lee均有穿上這款球衣上場。事隔多年，溜馬在新季亦決定再次以此特色為設計，配上球隊標誌的黃色為底色，加上右下角向不同方向延伸的線條，頗有當年溜馬的味道。

溜馬新季的Statement Edition波衫甚有復古風味。（Pacers官方圖片）

其設計與當年米拿所穿的大為相似。（Getty Images）

公鹿

擁有「怪物」般的野獸侵略性打法艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）在陣的公鹿，新季球衣同樣展現出雄鹿的氣勢。設計與過往的City Edition類似，同樣以公鹿所處外號「Cream City」的密爾沃基附近周圍環境顏色排列，表示球隊與城市之間的緊密關係。背號以奶油色印刷，果然不負「Cream City」的稱號。

公鹿Statement Edition波衫設計與過分別不大，同樣以其城市的天空作為雄鹿背景。（公鹿官方圖片）

公牛

在米高佐敦、柏賓年代曾經穿過直間的背心球衣，在黑色球衣上印有暗條紋的圖案，終於再次回歸賽場。球隊今季聽到大家對經典款球衣的聲音，決定推出其90年代經典條紋款式球衣，一方向展現出公牛的歷史，同時加上現代感反映出公牛的感覺，可說是新舊交織的一款設計。至於波褲方面，一如以往在褲頭位置印上代表芝加哥市旗的4顆六角紅星，保持其傳統。

相信大家對公牛這款球衣絕不陌生。（公牛官方圖片）

曾經被Mitchell & Ness復刻過的條紋黑色公牛波衫，現為勇士教練的卡爾當年都有穿著過。（公牛官方圖片）

籃網

籃網新季特別與布魯克林為基地的藝術家Eric Haze合作，創作出新款Statement版本的球衣。以高樓大廈特有的灰色混凝土的灰色為主調，加上由他手寫布魯克林的縮寫印在球衣，突顯出濃濃街頭塗鴉風格。球衣旁則印上今季也有出現在籃網主球場的人字紋圖案，至於「NETS」則印在波褲旁邊。

籃網新季與布魯克林為基地的藝術家Eric Haze合作。（籃網官方圖片）

76人

單看76人的新季球衣宣傳照便感受到其濃厚的復古意味，尤其球衣心口位置的70年代的舊式「Seventy sixers」的標誌，仿似重回50年前由其傳奇名將Billy Cunningham領軍的年代。轉眼間經過50年，由球隊現時兩大當家球星賓施蒙斯及恩比德再次穿上，特別有種傳承的意味。

單是76人官方宣傳圖已經滲出復古味道。（76人官方圖片）

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黃蜂

為了慶祝黃蜂經典紫色球衣面世25周年，球隊特意復刻之餘更在固有的版型上添加新元素，成為新季黃蜂經典款球衣，讓大家重新感受90年代Larry Johnson、Alonzo Mourning為球隊拿下50勝寫下歷史的經典時刻。除了90年代的紫色版本球衣外，黃蜂亦公布另一款印有被NBA承認的球隊縮寫「CHA」的Statement Edition球衣，成為球隊首件以官方確認縮寫的波衫。

黃蜂新季波衫以經典紫色為重點宣傳。（黃蜂官方圖片）

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騎士

騎士經典版本球衣同樣選擇以90年代為基調，球衣以黑色、淺藍及鮮橙色為主，當年為球隊重返克里夫蘭主場而設。事隔25年後，騎士再次以此復古設計基調，向球迷重現當年的情懷。除了球衣之後，球隊亦特別打造了兩款主場的球場設計，一款是呼應經典球衣的版本，另一款則是慶祝球隊迎接第50季，以啡、黃色為主調，以「50」數目字為中圈設計。

騎士新季經典款以黑色、橙色及藍色為主。（騎士官方圖片）

巫師

巫師新季球衣不論在用色或設計上跟過往相似，仍然保留其標誌特色的黑、紅色並以白線作分界。不過，在心口隊名上卻有別過往「Wizards」一字，改以「The District of Columbia」（哥倫比亞特區，即美國首都華盛頓，亦是巫師所處之地）代表其球隊地區。

巫師新季的Statement Edition在色彩方面與過往相差不大。（巫師官方圖片）

特色之處在於胸口位置以「The District of Columbia」代表華盛頓，即球隊所處之城市。（巫師官方圖片）

魔術

球隊的Statement版本波衫繼續以其招牌藍色作主調，旁邊少部分以黑色區域並印有其特色的直條紋設計，在新穎之中帶點傳統。至於Assoication版本的白色球衣，重新用上1989至2008年、2008年至2017年的白色主場的設計，僅是其心口「Magic」標誌從星星化作「A」字，展現球隊的復古傳統設計。