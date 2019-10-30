【NBA】安東尼戴維斯40分大雙雙　勒邦占士轟23分　湖人大炒灰熊

安東尼戴維斯（Anthony Davis）今夏轉投湖人，常規賽第4場主場鬥灰熊就破了一項球隊數據。 AD今仗交出40分、20個籃板，拍檔勒邦占士（LeBron James）攻入23分，「紫金軍團」以120：91大炒灰熊。

麥肯（George Mikan）、比拿（Elgin Baylor）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、奧尼爾（Shaq O'Neal）。現在，洛杉磯又來了一個安東尼戴維斯。

湖人歷史中有不少大個子令球迷為之驚嘆，令對手感到畏懼，戴維斯加盟後第4場常規賽，就成為了湖人第6個單場交出至少40分、20個籃板的球員。AD今仗只打了3節比賽就造出大雙雙，第4節全節休息，主隊另有勒邦占士攻入23分，以29分之差大炒灰熊。

安東尼戴維斯成為湖人史上第6名單場交出40分、20個籃板數據的球員（Getty Images）

勒邦占士亦有23分進賬。（Getty Images）

除了成為2003年奧尼爾後，另一名單場交出「40+20」的湖人球員外，安東尼戴維斯更打破了湖人另一項數據。這名前塘鵝球星今戰17射7中，但能攻入40分，都要多得灰熊27次送上罰球線。AD今戰射入26個罰球，打破了隊友懷特侯活在2013年對魔術射入25個罰球的單場最多罰球命中紀錄。

AD對與名將「睇齊」感到十分榮幸。（Getty Images）

能成為湖人史冊上其中一人，AD賽後表示深榮幸。「這是我的光榮，」戴維斯說：「能夠成為這球會的一份子又達成這樣特別的成就，與這些傳奇球星的名字列入在同一個名單上，這對來就意義重大。不過，更重要的是我們贏波了。」

AD亦破了懷特侯治的命中罰球紀錄。（Getty Images）

右肩傷勢未癒忍痛上陣

戴維斯今仗表現神勇，今仗他是帶傷上陣。戴維斯對黃鋒一戰「炒樽」，傷及右肩，賽後稱自己「想做超人」導致出事。教練禾高（Frank Vogel）日前曾表示戴維斯的檢查報告並不樂觀，今仗有可能會缺陣。不過，AD如常出場，而且摧毀了灰熊內線，無論對手防守用盡手段阻止他得分，都未能阻止「一眉道人」。禾高對陣中星級大前鋒讚不絕口：「戴維斯忍住痛楚，完全控制戰局。灰熊對他完成沒有答案，他的表現出色極了。」