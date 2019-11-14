【NBA】火箭主場力克快艇　夏登轟47分　李華士父子鬧爆笑場面

火箭周四（14日）主場迎戰快艇，除了夏登（James Harden）與尼納特（Kawhi Leonard）的對壘外，還有快艇教頭李華士（Doc Rivers）與兒子奧斯丁李華士（Austin Rivers）鬥法更吸引鏡頭，奧斯丁為了球隊更不惜與父遷對着幹，得到球迷掌聲嘉許。

事發於第4節餘1分31秒時，李華士不滿球證判決大聲抗議，兒子奧斯丁走到球證後面不停做出「技術犯規」的手勢，要求球證罰自己父親。最後李華士被逐離場，奧斯丁仍不停下來，向父親揮手講再見之餘，更做手勢叫父親電話聯絡。火箭球迷看得樂此不疲，更不停歡呼喝采。

李華士不滿球證執法。（美聯社）

奧斯丁李華士（右）向父親做T-Foul手勢。（網上圖片）

李華士賽後表示，自己因為球證搞錯暫停次數而發脾氣，又指球證本身跟自己說有兩次暫停，但其後又說他已用盡Timeout。不過，李華士亦承認球隊不值得贏波：「我們打得不好，所以不值得贏，這水平的失誤太不像樣了。最差勁的是將我趕出場，我沒有講粗口，一切都瘋了。」

奧斯丁在李華士被逐後做「Call me」手勢。（網上圖片）

奧斯丁賽後仍不肯放過李華士，twitter留言道：「糟了，感恩節晚餐一定尷尬死了。」奧斯丁又說：「父親對這種事很敏感，所以再看看會發生什麼事吧。我愛他，但那時的我亦很享受，太有趣了。」

夏登今戰攻入47分助火箭贏波。（美聯社）

韋斯保克：「比華利不會防守」

夏登今戰攻入47分，火箭終以9分之差擊敗快艇。比華利盡全力仍是阻止不了Red Hot的夏登，韋斯保克賽後繼續狙擊比華利：「比華利騙了你們好像他很會防守一樣，但他任何人也守不了。他不過是四處跑，什麼也做不了。你們都看到了，47。那些走動仍是讓夏登得到47分。」