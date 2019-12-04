【NBA】馬刺雙加時挫火箭　夏登轟50分　最後一擊變進攻犯規招敗

馬刺周三（4日）主場與火箭合演「德州打吡」，客隊王牌夏登（James Harden）轟入50分，但雙加時最後一擊被判進攻犯規，終以133：135輸波。

夏登日前打了3節就得60分，今仗打兩次加時上陣達49分鐘，為今季最高，雖然攻入50分，但第2次加時兩度被吹罰進攻犯規，第2次犯規更賠上了勝利。當時火箭以2分落後，夏登於禁區外持球，避過馬刺守將後直搗黃龍，企圖得兩分將比賽帶入第3次加時。不過，此時卻殺出了「程咬金」。

夏登今仗轟入50分。（路透社）

迪洛桑博得夏登進攻犯規致勝。（路透社）

夏登在第2次加時完結前0.8秒上籃，馬刺後衛迪洛桑（DeMar DeRozan）突然殺出，「企定定」硬食正在衝前的夏登。球證鳴笛，判罰夏登進攻犯規，這名2018年常規賽MVP一臉茫然，火箭亦因此以2分之差飲恨。

夏登追和一擊犯規，火箭輸波。（美聯社）

火箭今戰可謂「頭頭碰着黑」，在第4節還剩7分53秒時仍以102：89領先，夏登補籃入樽被吹罰進攻籃上干擾，但賽後比賽首席球證加柏斯（James Capers）指「皮球已離開籃框上空，所以應該是判得分。」

加柏斯透露火箭未有在允許的30秒時限內，要求球證團重看比賽片段，反而與球證爭執及澄清賽規，這次吹罰亦令到火箭的氣勢戞然而止。夏登賽後亦承認：「我們之後就打得不像樣，他們亦因而得到了信心。」

馬刺力克火箭，勝出今季首場德州打吡。（美聯社）

普波域治：希望馬刺可以更穩定

馬刺贏波後，戰績改寫成8勝14負。今戰他們在沒有艾列治（LaMarcus Aldridge）情況下贏波，教練普波域治（Gregg Popovich）賽後希望球隊表現可以更穩定。他說：「這球隊陣容已經算不錯了，但我們一定要打得更穩定，可是我們今季一直未能做到。希望我們可以開始找到方法表現得更穩定。」

朗尼獲加四世（Loonie Walker IV）今戰後備上陣為球隊攻入28分，第4節獨取18分讓馬刺追平亦進入加時，迪洛桑賽後大讚這名20歲NBA 2年生：「他是馬刺運動能力最高的球隊，他能做到很多我們都做不到的事，他今仗上陣十分有決心，加上他的能力，自然就打出好表現。」