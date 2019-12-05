【NBA】占士今季第16場獻「雙雙」挫爵士　不經意走步成習慣？

「走步」這種看似低級的犯錯，在NBA賽事亦不時出現，今仗湖人作客爵士一仗中，勒邦占士的一記持球走步，相信將成為他生涯其中一個「經典」。 「大帝」占士與安東尼戴維斯分別交出20分以上，結果助球隊以121：96大破爵士，取得今季第19場勝仗。

早前被獨行俠打破10連勝的湖人，氣勢未有因此而減退。勒邦占士與安東尼戴維斯領軍作客猶他，今季平均交出25.6分及10.8個助攻的占士，在今仗繼續交出「雙雙」的20分及12個助攻，第16場錄得「雙雙」，加上「AD」安東尼戴維斯攻入全隊最高的26分，結果在全場大部分時間領先下，以121：96大破主場的爵士。湖人在今季作客賽事僅負一場，暫時以19勝3負繼續高踞西岸榜首。

勒邦占士雖然今仗交出「雙雙」，但他的走步卻成焦點。（路透社）

除了錄得「雙雙」外，占士在今仗的一記走步亦令人留下深刻印象，占士引球過半場時，左手托着皮球前進3至4步，在場的爵士球員及球迷紛紛向球證投訴他犯規，但球證未有吹罰，占士繼續如常傳球。

勒邦占士在NBA的比賽中，不時亦會有走步之嫌，但球證通常視而不見，當中他經常快攻時嘗試入樽亦持球加速超過3步，而他在後場運球上前時，亦時常不以為然地走步，但球證同樣沒有表示。占士在效力騎士期間，帶領球隊打入總決賽，在總決賽第一場中，多次單打伊古達拉時，亦有走步之嫌，使伊古達拉相當不滿。

占士今場走步一刻片段

Bron went for a walk 😂 pic.twitter.com/aLOlXpmrnu — Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2019

占士歷年來「經典」走步片段