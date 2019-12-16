【NBA】魔術9人上場　8個雙位得分　贈塘鵝隊史最差12連敗

魔術周一（16日）作客塘鵝，雖然只得9人落場，但8人得分達雙位數，合力以130：119大勝塘鵝，贈主隊隊史最差12連敗。

莊拿芬埃錫（Jonathan Issac）錄得21分、11個籃板，助魔術大炒塘鵝11分，令到對手吞下12連敗，刷新隊史最差紀錄。「我們一定要打得更好，表現得更好，」塘鵝教頭根特利（Alvin Gentry）說：「我們一定要時常保持競爭力，必須尋找贏波的方法。」

恩格林獨取21分，但仍難救塘鵝。（路透社）

塘鵝吞下12連敗，錄得隊史最差紀錄。（路透社）

根特利第3節因為向球證投訴，被罰兩個技術犯規罰出場，為這名前太陽主帥今季首次被逐。塘鵝沒有主帥指導下失去方向，最終吞下大敗。不過，輸波不只因為沒有教頭，魔術今仗8人得分達10分或以上，得分點遠勝塘鵝。縱主隊4人得分達20分以上，仍是難比魔術。魔術今仗外圍手感甚順，命中率達50%，轟入今季最高17球三分，而且全場只得8次失誤，最後成功終止3連敗。

祖賀里迪取得29分，但敵不過8人得分達雙位數的魔術。（路透社）

賀里迪：「保持正面」

連輸12場，賀里迪希望球隊撐下去：「要輸很難，要贏亦很難，所以我覺得我們要保持正面撐下去。」塘鵝狀元威廉臣（Zion Williamson）因膝傷仍未於常規賽上陣，根特利指他仍處於復健階段：「威廉臣很努力，信我，沒有人比他更想盡快回到場上。」威廉臣季初受傷時，本身預計復出時間為12月尾，但以目前情況，看來今年上陣機會頗微。