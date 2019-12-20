【NBA】占士領軍獻「三雙」仍落敗　字母哥：三兄弟同場十分感恩

東﹑西岸「一哥」密爾沃基公鹿及洛杉磯湖人，在今仗前不約而同錄得24勝4負的戰績，今仗在公鹿主場上演矚目一戰，結果由「字母哥」艾迪杜高普領軍的公鹿，以111：104、7分之差力克湖人。 另外，今場竟然出現3名「字母哥」，事關艾迪杜高普與兩名親生兄弟一同效力該兩支球隊，雖然其餘二人未有機會上場，但完場後3人交換球衣，場面逗趣。

今季由勒邦占士及安東尼戴維斯領軍的湖人，二人夥拍麥基、懷特侯活及朗度等豪華陣容，在今季所向披靡，穩坐西岸「一哥」之位；去季殺入東岸決賽止步的公鹿，陣中大將艾迪杜高普領銜，誓要捲土重來衝擊冠軍指環。

兩軍在今季開季戰績彪炳，公鹿曾經拿下18連勝，湖人亦創出10連勝，兩軍一同錄得24勝4負的戰績，高踞東、西岸的榜首，今仗上演「一哥大戰」，而兩大MVP「大帝」占士及艾迪杜高普今季首度碰頭。

占士與艾迪杜高普兩名MVP大熱人選首度碰頭。（路透社）

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公鹿在上半場憑主師之利，一度拉開21分優勢，並以19分領先進入下半場。雖然湖人眾將在第三節力追，曾一度收窄至8分差距，但公鹿在最後一節力保勝果，以111：104力克對手，在主場取得今季第25場勝仗，但今仗戰果未有影響兩軍的東﹑西岸榜首位置。「字母哥」艾迪杜高普貢獻全隊最高34分及11個籃板，並射入生涯單場最多的5個三分球，加上其餘4名隊友得分「上雙」，即使占士取得今季第17次「大三元」（21分、12籃板、11助攻）及安東尼戴維斯拿下全場最高的36分，亦未能阻止湖人吞下敗仗。

雖然艾迪杜高普貴為去季的常規賽最有價值球員，他亦謙稱未能與占士及AD相提並論，「勒邦與AD都是新秀狀元，而我不是狀元，我並不應該在這裏出現，所以有機會與兩個偉大的球員交手，使我感到無上光榮」。

即使在場上是對手，二人相當尊重對方。（路透社）

另外，出生自運動世家的艾迪杜高普，五兄弟中亦有兩人在NBA效力，他與二哥T艾迪杜高普（Thanasis Antetokounmpo）一同效力公鹿，而胞弟K艾迪杜高普（Kostas Antetokounmpo）則效力湖人，換言之在今仗將出現3名「字母哥」，但其餘二人全場均在板凳上未有披甲，三人在完場後交換球衣，並拍照留念。

縱然三人未能同時在場上碰頭，但作為家中排第3的「字母哥」，對此亦感到十分感恩，「三兄弟在同場亮相，參與同一場賽事，在場上熱身準備賽事，這是十分特別的體驗，所以我十分感恩」。