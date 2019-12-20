【NBA】高比拜仁、KG、鄧肯上榜　有望明年進入名人堂

NBA名人堂今日公布2020年的候選名單，當中包括NBA超級巨星。高比拜仁（Kobe Bryant）、加尼特（Kevin Garnett）、鄧肯（Tim Duncan）及保殊（Chris Bosh）齊齊首獲提名，外界亦認為前三名傳奇級球員很有機會進入名人堂。

2020年NBA名人堂共50人候選，當中最具人氣的必然是高比拜仁、加尼特（Kevin Garnett）、鄧肯（Tim Duncan）及保殊（Chris Bosh）。4人履歷共得13次NBA冠軍、3個NBA年度最有價值球員、5次NBA總決賽最有價值球員，59次於明星賽亮相。高比拜仁為湖人的傳奇名宿，一生只效力一間球會，他在1996年加入湖人至2016年退休，助湖人在2000至2002年連贏3屆總冠軍，其後帶領湖人贏得2009及2010年的總冠軍。

保殊（Chris Bosh）隨即在Twitter表示榮幸。（Chris Bosh Twitter）

高比拜仁為湖人的傳奇名宿，一生只效力一間球會，他在1996年加入湖人至2016年退休。（Getty Images）

加尼特為自1975年後首個加入NBA的高中生，在木狼時亦3次成為整個聯盟的籃板王。2007年他轉投塞爾特人，與皮雅斯及雷阿倫組成「三巨頭」，首季即捧起NBA總冠軍。馬刺標記鄧肯1999年首度取下NBA總冠軍，然而在2003到2007年間更5季3次戴上冠軍指環，2014年仍舊夥拍柏加和真路比利（Manu Ginobili）以「馬刺三巨頭」的姿態出戰，再次問鼎最高殊榮。

加尼特2007年他轉投塞爾特人，與皮雅斯及雷阿倫組成「三巨頭」，首季即捧起NBA總冠軍。（Getty Images)

2003年選秀第4名加入速龍的保殊，2010年轉投熱火後於2012、2013年兩奪總冠軍，其後發現患有血栓，2017年決定退役。NBA名人堂其餘候選球星包括，馬利安（Shawn Marion）、芬利（Michael Finley）及普斯（Chauncey Billups），初選名單將於明年2月公布。