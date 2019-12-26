【NBA】尼納特聖誕大戰獨取35分　快艇半場落後12分反勝湖人

尼納特（Kawhi Leonard）聖誕節十分忙，對湖人的大戰助攻助守，但快艇半場仍是落後12分之多。 不過，作客的快艇下半場終於醒過來，尼納特更在第4節攻入全場35分中的11分，助球隊以111：106後上反勝湖人，為快艇送上最佳的聖誕禮物。

尼納特首節得分就已經達雙位數，但湖人第2節慢慢拉開距離，首7次起手全炒的「神人」勒邦占士（LeBron James）亦開始找到了一點手感，突破分球亦做到十分到位，其拍檔安東尼戴維斯（Anthony Davis）1.3秒的罰球，令到「紫金軍團」半場領先12分。

勒邦占士今仗24射僅得9中，手感被聖誕寒風吹走。（路透社）

安東尼戴維斯半場完結時更與Kevin Hart開玩笑起來，卻想不到會輸波收場。（比賽擷圖）

AD完半場之際更偷走皮球，趕在完場笛聲響起前出手。雖然皮球連框也碰不到，但AD飛身出手後落在坐場邊位的美國諧星Kevin Hart身上，兩人言談甚歡，AD似是不想起身一樣，就連LBJ亦走過去玩樂一番，似乎12分的領先令兩名超級巨星感到放心，豈料換邊後比賽才真正開始。

尼納特攻入35分，助快艇擊敗湖人。（路透社）

快艇換邊後找回進攻節奏，慢慢地追上去，第3節35：23更使得比數追平86：86。尼納特今戰手感一流，全場19射11中，外投更是7射5中，第4節攻入了全場35分中的11分，加上保羅佐治（Paul George）交出17分及赫路爾（Montrezl Harrell）的18分，客隊終以5分之差擊敗「紫金軍團」，今季暫時兩戰湖人皆報捷。

古斯馬是湖人今戰手感較好的球員之一。（路透社）

湖人方面，LBJ今仗手感冰冷，但依然不停起手，雖然交出23分、10個籃板及9次助攻，但這名大球星全場起手24次只得9球中目標，外投12次只得2中，外圍命中率只得可憐的16.7%。事實上，湖人整隊除了AD及古斯馬（Kyle Kuzma）外手感都一般，縱AD及古斯馬分別交出24及25分仍是於事無補，湖人終吞下4連敗。