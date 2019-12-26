【NBA】公鹿聖誕日一改WWE打氣方式　字母哥發火終負76人吞第5敗

每逢佳節，最重要是一團和氣，公鹿在聖誕日出戰76人前，正當兩名隊友「動手」之際，幸有「字母哥」艾迪杜高普出面「調停」。不過「字母哥」在比賽的最後一節，殺入籃底時被對手打中，但球證未有示意，立刻使他火冒三丈。

NBA在聖誕日上演5場大戰，其中「東岸一哥」公鹿作客76人，雖然挾三連勝之勢造訪費城，但76人在上半場以21分遙遙領先，在最後一節開始前以27分落後，力追下仍然以109：121落敗，吞下今季第5場敗仗。

公鹿主力「字母哥」艾迪杜高普表現麻麻，在76人內線主力艾比迪（Joel Embiid）全場嚴密防守下，全場27次起手僅中8球，其中7球三分球皆未能命中，全場僅收穫18分，即使米度頓（Khris Middleton）攻入全隊最高的31分，仍未能為球隊延續連勝走勢。主隊費城5個正選球員皆錄得雙位數得分，其中賀福特（Al Horford）、艾比迪及賓施蒙斯（Ben Simmons）均錄得「雙雙」，協助球隊取得今季第23場勝仗。

艾比迪交出31分及11個籃板的「雙雙」下，領軍擊敗「一哥」公鹿。（美聯社）

艾迪杜高普面對艾比迪的嚴防吃盡苦頭，全場僅攻入18分。（路透社）

雖說是聖誕日，但兩軍今仗亦火藥味十足，「字母哥」在最後一節切入上籃時，被對方的祖殊李察臣（Josh Richardson）打中右眼，但球證未有吹罰，使艾迪杜高普相當不滿，立即激動地與球證理論，教練及隊友隨即阻止「字母哥」，惟他仍吃下一個技術犯規。

艾迪杜高普第四節掛彩，到賽後右眼仍在流眼水，他表示今仗是一場硬仗，但深信球隊經歷今仗後，在往後的賽事將有更佳的發揮。

公鹿一班正選球員開賽前，習慣在球員通道中以「WWE」的摔角方式熱身，而每次恰巧也是艾迪杜高普及馬菲斯（Wesley Matthews）攻擊盧比斯（Robin Lopez），可見公鹿球員的感情要好。

他們在聖誕日卻一改「自相殘殺」的賽前傳統，當馬菲斯準備向盧比斯動手時，「字母哥」立即出手調停，最終二人握手言和並互相擁抱。

公鹿的獨特「WWE」方式打氣片段：

一反常態地相親相愛互相擁抱：