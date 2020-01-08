【NBA】安東尼回勇招牌中距離得手　拓荒者完場前3.3秒反勝速龍

已經過氣了？ 35歲的「甜瓜」安東尼彷彿回到巔峰時，射入今季個人新高的28分，包括在完場前3.3秒射入招牌中距離，助拓荒者作客以101：99反勝速龍。

在當地時間昨晚（1月7日）的NBA常規賽，拓荒者作客速龍，絕大部分時間都打逆境波，最多試過落後14分。完第3節時，拓荒者落後69：78，亦有9分差距。

不過，在第4節尾段，風雲色變，尼拉特（Damian Lillard）及安東尼（Carmelo Anthony）連番三分得手。完場前2分26秒，尼拉特的三分球拉近至4分差距，到完場前1分46秒，安東尼命中三分，再將差距拉近至3分。

安東尼今場表現突出，射入最高的28分。（美聯社）

在完場前38.5秒，當時拓荒者落後96：99，尼拉特帶波過前場，就在速龍的伊巴卡（Serge Ibaka）前射入一記遠距離三分，追至99平手。就靠第4節尾段浪接浪的攻勢，拓荒者更加在完場前絕殺取勝！

尼拉特射入3分追平片段：

DAME TIME ⏰

Damian Lillard Hits a DEEP 3 and ties it up at 99 😱 pic.twitter.com/3VC96eF4bU — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) January 8, 2020

拓荒者暫停後，前場開波，CJ麥哥林（C.J. McCollum）在近底線接應後，遭謝菲遜（Rondae Hollis-Jefferson）緊纏，他傳出外圍，安東尼接應突入，急停後中距離起跳投射，就在完場前3.3秒射入，幫球隊以101：99領先！速龍的最後一擊未能追平，最終幾乎全場落後的拓荒者反勝101：99。

安東尼完場前3.3秒射入片段：

CARMELO ANTHONY.



GAME WINNER! pic.twitter.com/STOu2UXagz — Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 8, 2020

賽後談到最後的中距離致勝一擊，安東尼說：「我相信自己的努力，我相信自己的投射，這是我每日都訓練的投球，最終它入了。」安東尼取得今季個人新高的28分，8次三分起手入5球，命中率有62.5%。隊友尼拉特亦射入20分，三分球7次起手入4球。另一邊廂，速龍的洛利（Kyle Lowry）射入全隊最高的24分，伊巴卡造出「雙雙」，17分並有11次籃板。

尼拉特今場亦有20分。（美聯社）

賽後，安東尼好友勒邦占士（LeBron James）在社交網站上留言：「我估他過氣了？這是偉大的時刻，好兄弟！」