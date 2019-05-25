【女追籃】街場教會我的事　倪碧賢的我行我素

「如果沒有打五人（籃球），我可能在街場出了名。」倪碧賢打趣的說。 「怎麼？你以為自己是Uncle Drew？」我笑。 這個全身上下，從外表到打法、性格都是不折不扣的街頭，自由、不羈除了是街場特色，我想就是此刻在面前的倪碧賢。剛剛聯賽的第一場，快攻也要反手上籃，收不起來的個人風格。「博影相，我常常都被人這樣說。」倪碧笑了笑。 實際上，在充滿妥協和配合的五人籃球場，她就是一匹野馬。

上季缺席聯賽，為自己在南華的日子畫上句點，相隔半季在均安重新出發，「第一隊是安邦，之後福建、乙組打了一年荃灣，再轉到南華到均安。」曾代表香港出戰三人籃球亞洲盃資格賽的倪碧賢，由中華基督教會譚李麗芬紀念中學的精英賽冠軍、明星隊陣容到Nike League神射手及最有價值球員，「31歲？」我說。「我還是當打呀」𣈴我一眼笑了，意思不准說一個「老」字。

籃球路上因為自己的性格，錯失了許多機會，倪碧賢可以堅持己見，但她願為籃球作出微調。（鄧倩螢攝）

從內到外的街頭風，球場到衣著再到性格都是一個自由的靈魂。（鄧倩螢攝）

放學，街場，放假，也是街場，「我沒有打過青苗那些，所有的基本功都是從街場上來的。」「鬥波」和三打三，教她自然而然就能做出花式上籃的動作，肌肉的記憶和協調都是從前種下的果，「常在街場看男生打球，常看NBA，總是喜歡去模仿人的動作，打打打就變了自己的風格。」這招不錯，學起來，「我的風格嗎？花巧、『博影相』。」她自嘲。

對陌生人一直表現酷酷的，一但慢慢熟悉起來就不停被她捉「字虱」，被她「寸」。（鄧倩螢攝）

+ 5 + 4 + 3

「扭計骰」的生存之道

「噢還有，防守差，我想一說到零防守的就會知道是誰吧；不過現在好很多，有努力練過，因為學會了甚麼是團隊。」打球不會想輸，想贏是為了想開心，開心就會團結，團結就更大機會贏，倪碧喃喃解釋著這個因果。從個人到球隊，這是在籃球場上多年來得出的平衡，跟手上拿著的「扭計骰」一樣，面面俱圓，她花了很大的功夫。

不要綁著她，不要給她太多限制，連拍個硬照也是。（鄧倩螢攝）

「你會玩嗎？」她問。「我只能做到一面。」「對我以前也是，要扭一面不難，但要做多面需要配合，做人和打球一樣，只做好一面是不夠的。」只見她，在綠色和藍色之間的糾結。

她沒有再看我，一心試著完成面前的「扭計骰」，不時歪着頭想怎樣轉感覺有點生疏，「面面俱圓會不會沒有了自己？」我打破沉默的一句，她卻反問我：「那不是更完美嗎？」她接著說：「我是一個很有性格的人，但有時候這種性格不是在生活上和圈子中可以生存的，為了籃球去微調自己的處事，從硬頸到現在會轉換角度去想，連自己都覺得是奇蹟。」

最有意義的一件球衣，非三人籃球的港隊波衫莫屬。（鄧倩螢攝）

脫韁野馬的甘願

想起自己的年少輕狂，「好聽一點就我行我素，像在籃球界出了名一樣。」可是這種出名並不是好事，像是在頸上掛上叛逆的記號，令教練們敬而遠之，「一直都沒能出外代表香港，就因為教練看到自己那一面。」回想起來，因為一次的衝突和隊友吵架，白白讓亞青機會流走，然後就沒有然後了。「自己性格不是很多人喜歡，大家提起倪碧賢就是很Cool、很寸，但其實不是。」

在籃球場上生存，不能一味任性做自己，倪碧取「扭計骰」的平衡：「我喜歡freestyle的打法，卻享受全隊有同一個目標去贏的感覺。」所以一直在尋覓一隊風格和目標相同的歸宿：「我不是想自己拿着球一打一，也不是想得多少分，但覺得球場上要有一個變化，而不是死板的走死一個form。」她笑說：「至少這對我不Work，效果不會好也會讓我掩蓋了自己的優點。」

一直在錯過，這一次終於可以抓緊。（鄧倩螢攝）

「我想要被認同。」打了這麼多年，卻說了一個不乎年資的目標，「還沒有被認同？」我問。「對自己的籃球路不像小時候會有很大的期望，唯一想要大家肯家；小時候我是得分機器，不傳球『夾硬』打，用我的方式去得分，但那不是認同，我想要的是多方面。」一件港隊球衣大概是最實在、最大的肯定。

相約打過街場，相比不太敢作聲的我，倪碧賢更是一個大無畏的女生，敢笑也敢「寸」一起打球的陌生男生。（鄧倩螢攝）

「是意外你知道嗎？第一次出隊打三人，本來覺得不會有我的份。」

並不是每個球員，都能輕鬆駕馭三人籃球，「鬼馬花巧」、多蠱惑的招數、正中倪碧的下懷：「沒有想這打街場可以打到代表香港，聽到三打三眼睛都亮了。」三人籃球是一場窒息對戰，21分速戰速決，港隊曾大炒瓦努亞圖21：9，一場就足以讓她一直記著。一邊說，玩了許久的「扭計骰」「噠」一聲掉在桌上，「哎呀剛剛一時想不到怎樣轉，開竅了就通了」她滿足的看著，還有入球後笑得歪着的嘴角。

籃球場上多年來得出的平衡，跟手上拿著的「扭計骰」一樣，面面俱圓，她花了很大的功夫。（張倩儀攝）