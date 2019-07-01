【女追籃．台灣篇】鄭湘穎放下的豁達　不悔征戰籃球場

如果沒有籃球，你還有什麼？ 特別在這畢業季的初夏，不得已也要想想自己接下來的去向，讀什麼科系，將來要做什麼，畢竟籃球在香港還是不能當飯吃。 「好！如果今天真的不打球了，那自己要做什麼，那時候才真正問自己喜歡什麼。」不要緊，這位前HBL、WSBL的球星這麼想過。

鄭湘穎（Yin），獨立影像工作者和導演，主要拍攝廣告影片；雖然工作是鏡頭背後的人，但其影響力滲透在不同的領域，除了廣告，同志平權以及自己的老本行籃球。文藝帥氣的背後，曾是HBL勁旅普門高中的一員，也是前WSBL佛光大學的球員，離開球場以後變成女籃球場上的忠實球迷。

「如果時光倒流十年，再讓我重新選擇一次，我還會不會進普門；我每次問的答案都是：會。」無疑是因為籃球才有現在的她。（張倩儀攝）

女子籃球的身份認同

「因為自己是女生啊，所以一定會支持。」Yin笑說，幾乎不看男籃，唯獨支持女子籃球，也許是自己生於斯，長於斯，也因為女子籃球本來就有自己的魅力是不能和男籃比較。「不能看男生就去評斷女生的強度，女籃本來就不一樣；不敢說台灣的女籃很好，但未來會更好，現在看球的人愈來愈多，甚至有電視轉播。」

因為各方的推動，政府、球壇、球會甚至是品牌的合作，女籃漸起，自己看球，用知名度和影響力帶動更多關注也是出一分力；香港大概只能看着台灣籃球稱羨，甚至Yin也一樣：「你看現在的出場又投影又什麼的，以前我們噴個煙就覺得超帥了。」

「那看着學妹打球感覺怎麼樣？」我問。

「很吵。」Yin笑說，回到球場，成長階段打拼過、哭過笑過的地方，心中憶起當年，她看不僅是球賽，更是自己的影子。

每年的HBL和UBA，鄭湘穎都會入場支持母校普門高中和佛光大學，身體力行支持台灣女籃。（Yillusion/鄭湘穎IG）

往回看，成長都是痛的

「去看HBL就一直在碎碎念啊，『哎怎麼不傳、跳投啊！』」看球以外的重頭戲是想當年，不再馳騁球場上的，每年都給自己40分鐘懷念，說起來都特別雀躍：「我才說以前球員的平均身高都這麼高，現在的都這麼矮；你看這種要隨隨便便切入都可以，以前切入是會被打火鍋會被打到死的。」

Yin說自己不是愛往回看的人，笑着回味大多的是球場上的趣事。「記得以前教練幾乎都不讓我們看NBA，因為他怕我們會去學那些動作單打獨鬥。」想起球員時代的種種，最多也許是嚴格的要求造就現在的她，其次的應該是「痛」。

雖然不再是球員，但沒有離開過籃球，鄭湘穎笑言自己很少再和男生打球，和粉絲組成40多人的球團一起打球，可以避免和男生打球而衝撞受傷。（張倩儀攝）

「我常常問我自己：如果時光倒流十年，再讓我重新選擇一次，我還會不會進普門；我每次問的答案都是：會。」 鄭湘穎

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HBL的練球頻率和強度媲美職業球隊，對有僵直性脊椎炎的Yin來說，更是不容易；高中到大學，Yin就和孿生妹妹鄭湘燁一起練球，一起痛。

「我們算是最早離開球隊，堅持的力量第一是我們的父親以及教練的鼓勵：你還可以呀、你為什麼不行、為什麼不撐下去？所以才一直堅持到大學，覺得人生還是要打過WSBL。」Yin說，打了一年，試過以後，還是不要這樣勉強自己。

鄭湘穎和妹妹鄭湘燁曾經共同征戰籃球場。（Leaf_ayei/鄭湘燁IG）

「防守的時候，腰真的是酸到好像是女生生理期來的痛。」她一臉想到就痛的表情，想必是持續而又椎心的痛。無法根治，每次防守彎著腰，練到哭只是因為太痛，不是一個月一次，她們可是每一次：「爸爸從花蓮開車到高雄，就為了帶我和妹妹去台中看醫生，開八小時到高雄，看完又開了八小時回去花蓮。」腰痛，看醫生，就這樣堅持到大二。

「我常常問我自己：如果時光倒流十年，再讓我重新選擇一次，我還會不會進普門；我每次問的答案都是：會。」一面認真而又堅定的眼神。

放下籃球以後，專心讀好自己有興趣的傳播系；放下球員的光環，畢業後到時尚網上雜誌工作，磨練過後才能有現在的獨當一面。（Yillusion/鄭湘穎IG）

不曾後悔有過籃球

在最叛逆的時候被教練綁住，在那危險的青春期她們沒有學壞，至少是沒有時間和空間。「小時候的志願，大家都寫體育老師，我寫想當籃球國手。」可是真正去實現的時候，未必能如自己所想，球員的身體狀況、體格和潛力，只有自己最清楚。「也許籃球我曾經努力過 ，後來就想，接下來的人生我還能再努力什麼。」

一個金字塔型的球壇生態，想要打到職業甚至是國手，又能有幾個？汰弱留強的現實，就是人生不能只有籃球，沒有籃球之後你還有什麼？

「如果還有熱誠，你可以堅持，因為你不會對不起你的心。」 鄭湘穎

「拎得起，放得低」的豁達的背後，對籃球也許還有一點點的情有獨鍾。（張倩儀攝）

「如果還有熱誠，你可以堅持，因為你不會對不起你的心；要想想夢想有沒有辦法維持我的生活，籃球還可不可以往更高處走。」Yin就是一個過來人，熱血、夢想，然後就是現實。

「不打球之後就有好好的認真上課，學習這件事至少可以讓我當飯吃吧。」因為球員身份，分派的都是不太需要動腦筋的工作像是派報紙，合格要求也較同學低，「籃球這件事，如果你被綁著，你永遠無法像一般學生去學到你應該要學的事情，我就意識到這樣子不行。」重新找到新的興趣，發覺因為埋頭在球場錯過了許多，不管是其他運動還是課業都想一一補回來。

用自己的影響力發聲，其中主要是同志平權，鄭湘穎和女友攝影師余惟響應「Be True」的活動。（Yillusion/鄭湘穎IG）

籃球員背景不是人生的全部

籃球勞其筋骨，卻只是一個過程，磨練的重點不只是球技，是做人。「錯就要認，打就要企定」，是承擔；在前輩的名字後加「哥」或「姐」字，是謙卑，Yin說她至今不忘，出社會後尤其重要。

籃球給她的不只有回憶，是人生；她不太往後看，但因為經歷過的所有才能一一建構現在。「以前打球是團隊，現在拍攝也一樣，像我就要做好自己導演的角色。」

踏入時尚圈的鄭湘穎，將潮流和影像結合，做出自己的名堂。（張倩儀攝）

過去的人生絕大部分時間都圍着籃球轉，但原來擺脫籃球員的框框，世界真的很大。「要做影像就不能將思想局限於籃球上，反而是擺脫籃球這件事，才可以重新去思考和創作。」

作品以網路廣告為主，藝人、時裝週、fashion theme，影響力不止於體育界，延伸要其他領域，不去限制自己的可能性。「不過有機會還是想拍女籃，拍我的母校，就缺一個契機。」她回應了我的好奇，好奇這「拎得起，放得低」的豁達的背後，對籃球也許還有一點點的情有獨鍾。