【NBA】76人進攻出「奇招」奏效　事後算帳全隊吞技術犯規

NBA 76人對公牛一役，第一節其中一個攻勢罕有地出現「人多蝦人少」的局面，結果76人全隊球員吞下技術犯規，但仍於主場以100：89擊敗公牛。

76人內線主力艾比迪（Joel Embiid）早前勇戰受傷，左手無名指脫骱，這場避戰休養，遂由賓施蒙斯（Ben Simmons）負起領軍重責，今仗主場對公牛他挺身而出，貢獻20分及11個籃板的「雙雙」數據，加上奇兵哥馬斯（Furkan Korkmaz）於三分線相當準繩，三分球9射6中，攻入今季最高的24分，結果76人主場以100：89力克公牛，以6連勝延續主場強勢，並取得今季第27場勝仗。

在艾比迪缺陣下，賓施蒙斯交出20分及11個籃板，領76人主場擊敗公牛。（美聯社）

76人奇兵哥馬斯在今仗三分球9射6中，攻入今季最高的24分。（美聯社）

值得一提是，76人今仗使出「特別戰術」。第一節末段，賓施蒙斯引球過半場，公牛以人盯人戰術防守，但76人的史葛（Mike Scott）露出空位，他接應施蒙斯傳送後作駁腳，傳給身旁的哥馬斯在空位三分起手命中。一眾公牛球員隨即投訴，因76人的奧昆尼（Kyle O’Quinn）成為場上的「第六人」，更使公牛內線球員不慎緊盯他，間接為隊友拉開空位，奧昆尼亦聰明地返回後備席附近，裝作若無其事並入替。

球證及後當然發現事有蹺蹊，在場邊翻看影像後，確認76人在場上多出一人，取消哥馬斯攻入的三分，更給予在場上的76人各一個技術犯規，公牛亦獲得一次罰球機會。

76人在第一節其中一記攻勢，在場上出現6名球員，結果事後6人亦吞下技術犯規。（影片截圖）

76人「人多蝦人少」片段：