【學界籃球】釋放一年來的不甘心　男拔萃楊智愉爭一口氣

同一個地點、同一個對手，一年前後的賽果卻是截然不同。拔萃男書院去屆在九龍區D1男子A Grade決賽以一分之差飲恨不敵寶覺中學，今屆兩雄再度相遇，男拔萃盡現他們必勝的決心，快攻反擊、穩健防守，令寶覺難以招架，順利以53：39勇挫對手，重登九龍區冠軍寶座，「贏得這場勝仗比起其他冠軍來得特別興奮！」隊長楊智愉在賽後顯得激動，將過去一年受質疑的烏氣一拼吐出。

「學界王者，唯我拔萃」，常常在不同賽場中聽到拔萃男書院這句打氣說話。長勝軍可以是王者，不過懂得在曾經失敗的地方再次站起來，這樣的他們同樣具備王者之風。面對曾經擊敗過自己的對手，男拔萃走出過往陰霾，從防守做起打出他們讓大家熟悉的氣勢，全因三個字「不、甘、心」。

男拔萃將不甘心化作動力，在同一個地方擊敗一年前的對手，重奪冠軍。（張浩維攝）

「上次在這裏飲恨不敵寶覺，大家一整年來都很不甘心，特別想打敗寶覺。」由於爭冠的壓力、重振拔萃籃球聲威的責任，楊智愉賽前經歷了漫長的失眠夜：「幾乎無法入眠，腦海中不斷想着完場後哪一隊會衝出來慶祝、傳媒又會在哪裏訪問，我不想在最後一場學界賽辜負男拔萃的期望，這場勝利便是報答學校。」

楊智愉甚至全隊男拔萃盡現他們的爭勝的決心，一開局已經多番逼搶。（張浩維攝）

即使受傷倒地也在所不惜，這是楊智愉的堅持。（張浩維攝）

楊智愉賽後面露歡顏，將重振聲威的壓力全都釋放，尤其是今季他們在不被看好的情況下奪冠，這個冠軍除了代表成功復仇，更添上更深一層的象徵：「在小組賽到四強的3場賽事，我們都是一開波便落後，直到最後力追才能反勝。不過，在這場決賽中能夠一直領先獲勝，更加證明了我們有實力在D1立足。」

奠勝的一刻，男拔萃眾人紛紛衝進球場內慶祝。（張浩維攝）

相隔一年多後，楊智愉終於在九龍區D1決賽笑着慶祝。（任祉羲攝）

+ 8 + 7 + 6

將去屆師兄們失去的學界冠軍重新捧起，對於出戰最後一年出戰學界賽的楊智愉更是別具意義，亦是他們一直強調傳承的拔萃精神：「我中一入學時，看着楊睿騏、陳怡富為學校拿下一個又一個的冠軍，我亦以他們為目標，希望能夠傳承這些冠軍。」在男拔萃度過6個寒暑，楊智愉從小師弟蛻變成大將，親手取回師兄們於去屆所失去的冠軍，在他身上確實體現了傳承精神。

6年來在男拔萃的生活，楊智愉感謝學校的裁培，並以重奪冠軍為報答。（任祉羲攝）