【學界籃球】男拔萃內外兼備致勝　14分炒寶覺重奪九龍區王座

寶覺中學與拔萃男書院連續3屆在九龍區學界D1男子A Grade籃球決賽狹路相逢。男拔萃一開波已經展現出他們的決心，由楊智愉與王嚴合力以一波8：0攻勢先響頭炮，雖寶覺隨後以擅長的三分球嘗試力追，可惜他們受制於男拔萃協防夾擊。最終由頭帶到尾以53：39力挫寶覺，重奪他們在九龍區D1冠軍寶座。

男拔萃去屆在決賽以一分之差不敵寶覺，失落冠軍。矢志復仇的他們一開局發揮較佳，楊智愉未畏寶覺劉榮浩、高志豪的夾擊防守，仍然大膽上籃博得罰球。

男拔萃的高金衛（左）與寶覺的劉榮浩（右）在內線爭持激烈。（張浩維攝）

加上王嚴的快攻反擊，剷籃兼「and-1」，男拔萃一段8：0的攻勢，殺寶覺一個措手不及。寶覺則節奏混亂，縱使范業弘、羅啟軒先後挺身而出以三分嘗試力追，但奈何隊際犯規已滿，頻頻將對手的徐峻豪、楊智愉送上罰球線，令男拔萃15：7領先首節。

為了重奪失落一屆冠軍，男拔萃賽前氣勢如虹。（張浩維攝）

寶覺在第二節繼續陷入苦戰，傳球失誤、手風欠佳，令他們一度以9：22大比數落後。不過面對逆境，寶覺依然盡力做好每一球，「大心臟」范業弘再次在三分線得手打起士氣，羅啟軒乘男拔萃失誤來一球快攻反擊。

王嚴（中）一開波與楊智愉合力打出一波8：0攻勢。（張浩維攝）

加上「拼命三郎」林嘉豪看準男拔萃隊際犯規已滿，多次博得罰球，一舉以7：0攻勢追至16：22。惟男拔萃隨即修正，得分點之一的高金衛更攻破劉榮浩及林嘉豪的夾擊防線上籃得手，助球隊24：28完上半場。

楊智愉（前）攻力強勁，不斷以速度突破切入得手。（張浩維攝）

寶覺的郭軍麟（左）即使有起手機會，可惜把握力欠奉。（張浩維攝）

易邊後，寶覺仍未能找到有效率的進攻方向。雖有羅啟軒趁對手防守鬆懈時切入得手，但男拔萃及時調整補位，令寶覺再次陷入進攻困局。寶覺的林嘉豪、羅啟軒多次殺入籃底嘗試起手，惜均被夾擊未能命中，加上中段同樣受隊際犯規影響，屢次將男拔萃的巫偉韜、余宇琛送上罰球線，令男拔萃一直保持領先優勢以36：28完第3節。

寶覺的范業弘（中）殺入禁區範圍，不過男拔萃即以效率防守夾擊。（張浩維攝）

楊智愉鬥到第三節尾段衝搶時碰撞倒地，暫時傷出治療。（張浩維攝）

雙方鬥到末節攻防互換更快，不過寶覺內線力量的林嘉豪、劉榮浩分別4犯及3犯在身，令防守施壓綁手綁腳。寶覺一直爭持，劉榮浩大膽闖入籃底放籃得手，另一方面男拔萃的高金衛以身高在籃底如入無人之境，多番得手進一步將比數拉開10分之距。

男拔萃今仗由頭贏到尾，一直保持領先優勢，完場一刻全隊上下衝入球場慶祝。（張浩維攝）

其後雖男拔萃主力楊智愉爭搶籃球時傷出，但亦無減進攻火力。反觀寶覺因劉榮浩傷出加上林嘉豪尾段5犯離場，缺少兩大內線力量下，無法繼續緊咬力追。最終男拔萃比數拉開至53：39完場，重奪他們失落一屆的九龍區D1 A Grade冠軍。

重奪失落一屆的九龍區D1冠軍，令他們一吐烏氣。（張浩維攝）

無法衛冕的寶覺，陣中主將羅啟軒（右二）不禁失望落淚。（張浩維攝）