【學界籃球】英華3人得分上雙　25分大炒聖若瑟奪九龍區季軍

英華書院連續3屆在九龍區D1男子A Grade季軍戰相遇聖若瑟英文中學，亦順利奪走季軍及精英賽的比賽資格。縱使英華首節曾被聖若瑟連番快攻拉開比分，但其後羅子傑、周富謙從外線力追失分，球隊越戰越勇。最後英華反超後一直帶到尾，以57：32大勝聖若瑟。

雖被聖若瑟張國希以一記三分球先開紀錄，不過英華的羅子傑同樣以三分球還以顏色。

聖若瑟的王震坤（左）初段與英華的佘睿文（右）在內線大鬥法。（張浩維攝）

雙方互有攻守，得分梅花間竹，惟鬥到中段英華防守並不集中，頻頻被趙嘉熙、潘傑超、張國希多番以速度突玻防線，上籃得手拉開比數。英華進攻自亂陣腳，羅子傑屢次從三分線起手惜不果，幸張復勝挺身而出加上周富謙「Open Three」三分線得手，以15：15平手完第一節。

聖若瑟的潘傑超（右）在球隊陷入苦戰時挺身而出，以剷籃得分提升士氣。（張浩維攝）

以一節適應聖若瑟節奏及打法後，英華第2節的攻守有所調整，陳柏霖、周富謙、羅子傑、梁浩鏘在外線不斷「搓散」聖若瑟防守，增加外線的空檔，周富謙從中兩度命中三分球。加上張復勝既攻且守，勤於抄截之餘亦剷籃得手，英華速速將比數拉開至25：17。聖若瑟則難以突破英華防守，潘傑超偶然在「long 2」得手，聖若瑟只能追至9分落後返回更衣室。

英華（白衫）防守夾擊奏效，令聖若瑟即使殺入籃底亦難有甜頭。（張浩維攝）

+ 13 + 12 + 11

易邊後英華越戰越勇，由陳柏霖推進攻勢，羅子傑適時在三分線建功，加上張復勝拼命防守令聖若瑟的潘傑超、趙嘉熙難有出手機會。英華速度型的打法令聖若瑟疲於奔命，大大消耗他們的體力。

周富謙（左）在上半場大發威，助英華早早拉開比數奠勝。（張浩維攝）

張復勝（中）防守勤力之餘，他亦會把握得分機會，今場他貢獻全場最高14分，表現非常突出。（張浩維攝）

英華的陳柏霖乘勢追擊，快攻反擊再次得手，一舉將比數拉開至45：27完第3節。聖若瑟在尾節力挽狂瀾，可惜他們攻勢急進混亂，未能有效地突破對手的夾擊防守，更逾6分鐘未有斬獲。反觀英華韌力十足，一直逼搶保持領先優勢，在張復勝、羅子傑、周富謙三人得分上雙下，英華以57：32大勝聖若瑟，奪得季軍之餘同時收穫精英賽資格。

即使大比數落後，聖若瑟（前）還是不放棄每一球，可惜最後還是落敗，未能奪得精英賽資格。（張浩維攝）