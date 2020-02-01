【RIP Kobe】高比遇難後湖人首戰　主場內外盡顯心思獻Kobe父女

Jumper
撰文：
最後更新日期：

高比拜仁（Kobe Bryant）美國時間周一在洛杉磯一宗直升機意外中罹難，原定當地周二上演的「洛城打吡」獲NBA批准押後。經過數日平伏心情後，「紫金兵團」香港時間周六（1日）重新出發，在主場出戰拓荒者。賽前，主場史達普斯中心（Staples Center）一切布置盡顯心思，全數是為球隊英雄Kobe及其女兒Gianna而做。

湖人主場史達普斯中心場外，在過去數天早已罩滿離愁別緒，不少高比迷不斷前往場外獻花。至於場內，會方亦為了向高比父女致敬而戮力布置。在球場地板上，加印了高比名字縮寫KB的標誌，另外又印上了8和24兩個高比生前的號碼。

湖人主場後備席中央，有兩張座椅放了鮮花，象徵為高比父女留座。（Getty Images）

除此之外，整個球隊的觀眾席椅背上，亦有一件印有8或24的高比湖人主場球衣，讓球迷在睇波時穿上，一同向高比致意。在湖人的後備席中央更特別有兩個座位，分別放了高比和女兒的球衣，椅子上放有鮮花，象徵今仗為他們兩父女留座。

今仗對手拓荒者的前鋒安東尼（Carmelo Anthony）與高比份屬好友，他早前透露拜恩原來亦打算入場觀看這場比賽。安東尼又謂，就算無法再見到高比，對方亦會長留在他的心中。不過，安東尼因為「私人理由」未有隨隊到洛杉磯，會缺席今場比賽。

【RIP Kobe】高比拜仁遇難前的最後合照　一個永遠兌現不到的承諾
【RIP Kobe】保羅佐治視高比為籃球之神　快艇賽前播致敬短片
【RIP Kobe】K艾榮特別版球鞋悼好友　奧拉迪普關鍵三分獻罹難者
【RIP Kobe】尼納特學高比拜仁坐直升機出入　讚遇難機師值得信賴
【RIP Kobe】高比愛妻發文表喪失摯親之痛　成立基金助同路人
【RIP Kobe】高比父女遺體已尋回　飛行專家：意外本可輕易避免
【RIP Kobe】高比好兄弟不止奧尼爾　費沙才是成功背後最重要男人
【RIP Kobe】高比領軍從不取悅他人　絕不妥協的Mamba精神
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。
【RIP Kobe】高比遇難後湖人首戰　主場內外盡顯心思獻Kobe父女｜香港01｜Jumper