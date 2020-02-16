【RIP Kobe】加素憶與高比兄弟情　學習面對失敗成就生涯最佳一年

高比拜仁（Kobe Bryant）的突然離世，與高比合作無間的加素（Pau Gasol）當然傷心欲絕，該名西班牙名將在高比逝世後，首度接受訪問，亦憶起他與高比在場內場外的點滴。 另外，加素在新秀挑戰賽致辭時，亦再一次表達對高比的思念之情。

高比與加素曾合作7個球季，並為湖人在2009及10年連奪兩年總冠軍，二人情同手足，加素以「大哥」稱呼高比，而Kobe亦曾在自傳中表示加素是他多年最愛的隊友，可見二人的感情深厚。

加素與高比連續兩年為湖人奪得總冠軍。（資料圖片／Getty Images）

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加素在高比離世後，一直未有接受任何訪問，日前他終於首肯接受《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）的訪問，並首度談及收到高比死訊後的反應，「當時我正在駕車回家，當我的朋友告知我高比的死訊時，我不敢相信是事實。當我返回家中我不禁流淚，這個感覺並不能以言語形容，我在數日內未有與其他人交談，甚至沒有踏出家門。」

加素亦十分關注高比妻子Vanessa的狀況，因為他與高比的關係好比家人，「當我亦如此傷心時，我難以想像Vanessa的感受，他應該比所有人更要悲傷，所以我亦有通過訊息聯絡她，關心她的狀況，因為我視高比與他的家人是我的家庭一部分。」

高比與加素私交甚篤，二人情同手足。（資料圖片／Getty Images）

加素指高比作為隊中的領袖，他會用盡一切方法激勵隊友。（資料圖片／Getty Images）

以奧運金牌激勵 「他會用盡一切方法鼓勵隊友」

加素憶起高比與他的點滴，高比會使用不同的方法激勵別人，當加素加盟湖人的首個球季，球隊在總決賽不敵塞爾特人，與冠軍指環擦身而過。加素在休季時代表西班牙出戰北京奧運，在決賽與高比成為對手，最終不敵美國屈居亞軍，在短期內兩度經歷失敗，加素亦坦言是他生涯的低潮之一，而高比卻以別開生面的方法「鼓勵」他。

「高比除了啟發與鼓勵隊友外，他亦會使用激將法，推動你成為一個更好的球員。在2008年的夏天，我連續在NBA總決賽及奧運決賽中失利，對我的打擊相當大，而高比在往後的季初訓練習時，他將自己的奧運金牌放在我的儲物櫃中，他希望我知道不要重蹈去季的覆轍，在新球季不容許自己再度落敗，我們要贏總冠軍。作為球隊的領袖，他會為球隊想盡一切辦法，如何激勵及啟發每一個隊友，結果我在2009年連續贏得NBA總冠軍及歐洲錦標賽冠軍，當年是我生涯最佳的一年。」

加素與高比拜仁在08北京奧運的決賽中碰頭，結果加素未能奪金而回，是他生涯的低潮之一。（資料圖片／Getty Images）

Pau Gasol shares about what his ‘brother,’ Kobe Bryant, meant to him https://t.co/brEEtfcD4x pic.twitter.com/fD9JkqUnao — Los Angeles Times (@latimes) February 13, 2020

另外，加素與Sue Bird在新秀挑戰賽前致詞，談及高比與前總裁史端（David Stern）在生前的貢獻，說起高比的離世時，加素亦不禁要吸一口氣。二人對籃球的影響深遠，在場的高比亦不斷高呼「Kobe」，最後以高比常說的「Do epic things always」，希望球員與球迷好好享受明星賽周末。