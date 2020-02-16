【NBA明星賽】侯活再次亮相入樽賽　34歲「超人」為高比再起飛

繼2009年後，懷特侯活（Dwight Howard）再戰入樽賽，高比拜仁（Kobe Byrant）本已答應助拳，但1月26日一場直升機意外，令高比永遠無法兌現這承諾。 雖然「計劃」有變，但侯活依然以經典超人造型返回賽場，更以別出心裁方式向高比致敬。

2008年，年輕力壯的候活披上超人斗篷近罰球線起跳Alley-Oop炸籃，以50分滿分姿態入決賽，讓人印象深刻至今難忘。

現年34歲的他重獲新生後再次踏上這舞台，只是今年的意義更深。早在侯活宣佈參加入樽賽不久，他便透露高比答應於比賽中亮相為他傳球；但高比拜仁罹難，令他永遠缺席全明星賽，侯活只能隔空向他致敬。

侯活最讓人印象深刻的必定是2008年的首次以超人形象現身入樽賽。（Getty Image）

這一記入樽雖然未能為他帶來冠軍，但意對非凡。（Getty Image）

超人回來了！

穿上高比的鞋子，再披上超人斗篷，撕開胸前的超人標誌露出代表高比「24」；金色的籃球，侯活一度向鏡頭展視出高比的簽名。在空中接應老隊友尼爾遜（Jameer Nelson）的界外傳球，順利完成「超人」入樽。

舊隊友尼爾遜為侯活送上超人斗篷。（YouTube截圖）

侯活披上本來是讓高比披的超人斗篷。（YouTube截圖）

賽後侯活接受隨隊記者的訪問，說起入樽賽原來的計劃。「我本來想讓高比為我披上超人斗篷，當他照做的時候，我就會給他展示胸前的24號，而其實他已經答應這樣做了……」

如今只好由他人代替高比為他披上，並以高比之名完成這一次入樽。

隨後撕開胸前的超人標誌露出「24」，向高比致敬。（YouTube截圖）

入樽用的金球則是高比的簽名籃球。（YouTube截圖）

拍拍心口，開始這一記入樽。（YouTube截圖）

意義比獎盃大

侯活曾經坦言自己和高比有過一段誤會：過人兩人同隊，侯活也正值年少氣盛的年紀，對於高比的「教訓」和激勵，他到後期才明白。侯活曾說：「我一直希望讓高比看到，我是有多渴望協助這支球隊。開季以來，我一直穿上他的專屬系列球鞋，也希望他能夠出席入樽賽。」

但如今無法實現，這一記入樽比冠軍來得更有意義，因為作為34歲的老將，侯活不在乎對手是誰，只專心享受站上入樽賽的時刻，「許多人會利用全明星周末為下半季做準備，要他們現身參加入樽賽或許有些困難，但這是我享受的事，因為我的生涯幾乎都在入樽。」

侯活的舉動讓場邊的奧尼爾和字母哥興奮舉機留影。（YouTube截圖）