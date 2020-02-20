【NBA明星賽】白人不會跳？　公鹿干諾頓入樽賽的滄海遺珠

在過去的全明星賽周末，入樽賽賽果爭議橫跨全球，冠軍的戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.）及贏盡民心的亞軍艾朗哥頓（Aaron Gordon）理當成為賽事的主角。34歲懷特侯活（Dwight Howard）再戰入樽賽，以「超人24」入樽向已故的高比拜仁致敬，也令人留下深刻印像。 入樽賽4人角逐，剩下的干諾頓（Pat Connaughton）卻如路過一樣...... 惟干諾頓的第一跳實情內有玄機，但5名評判或許未能意會，只給了45分。

干諾頓首跳換上白色圖案T-Shirt及沙灘褲，反戴「cap帽」出場一刻，一雙「Nike Air Command Force」掛於頸上。

這一身造型，其實是參照1992年電影《White Man Can't Jump》（譯：黑白遊龍）角色Billy Hoyle。

其後干諾頓飛躍棒球名將耶律齊（Christian Yelich），並把球抽上猛力入樽，完完全全向該90年代經典籃球電影致敬。

干諾頓（左）首跳換上白色圖案T- Shirt及沙灘褲，反戴「cap帽」出場。（Getty Images）

干諾頓掛於頸上的「Nike Air Command Force」是戲中主角的標誌球鞋。（影片截圖）

電影講述白人主角Billy Hoyle與黑人角色Sidney Deane的街場老千故事，當中Sidney嘲諷Billy「白人不會跳」（White Men Can't Jump）成為電影名句，顯露出籃球場上黑人看不起白人的心態。

在黑人主導的NBA世界裏，屬「少數族群」的干諾頓選擇以一身Billy Hoyle裝束出戰，大概是一種宣洩。

《White Man Can't Jump》（譯：黑白遊龍）為1992年經典籃球電影，干諾頓當日的衣著是參照角色Billy Hoyle（左）。（網上截圖）

干諾頓當日入樽後亦如戲中主角一樣，握緊籃框高呼一下。（網上截圖）

「少數族群」的干諾頓選擇以一身Billy Hoyle裝束出戰，大概是一種宣洩。（Getty Images）

7：3的NBA定律

據2015年人權研究作者Richard Lapchick指出，NBA黑皮膚與「其餘膚色」為七三比例，而是次入樽賽的干諾頓只是23年內第3名白人參賽者。

白人球員要在NBA立足，往往靠的是準繩、身材，「小鳥」布特（Larry Bird）、諾域斯基、哥頓希活（Gordon Hayward）就是好例子。惟要能與非洲裔球員比拼爆炸力、彈跳力，干諾頓是極為少數。

近年NBA較有名的白人球員（按圖放大）

+ 3 + 2

戴歷鍾斯首跳獲46分，但他跨過助手時用右手撐着助手膊頭借力好讓身體上升。（Getty Images）

反之，干諾頓的首跳5名評判只給了45分。（美聯社）

可惜的是，賽事當日縱使旁述已速速道出《White Man Can't Jump》的戲名，但未知5名評判是否聯想不到與經典電影有關或是認為動作創意、難度不夠，他們只標上45分；而干諾頓亦因該跳，僅僅以1分落後戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.），無緣決賽。

反觀重看戴歷鍾斯初賽獲46分的首跳，他跨過助手後單手入樽亦不見高難度，仔細看更發現他根本是用右手撐着助手膊頭借力好讓身體上升。難道評判認為由中場起跑穿過一群女生更具創意？亦或兩者之別在於戴歷鍾斯賽前25歲生日，那1分是送給他的生日禮物？

熱火名宿韋迪只給了干諾頓8分。（網上截圖）

難道熱火名宿韋迪給戴歷鍾斯的9分是生日禮物？（網上截圖）

假如......說的是假如...... 戴歷鍾斯與干諾頓的首跳動作難度分一樣，然而不忘向後者送上「生日禮物」的熱火名宿韋迪亦給干諾頓送上創意分，連計第2跳同樣的50分二人將會同分，定將由「tie-break」決出誰與艾朗哥頓爭逐最終殊榮，然後也許，結果將不一樣。