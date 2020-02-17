【NBA明星賽】奧蘭多警方宣布「調查」入樽賽一案　網民瘋狂報料

今屆明星賽最具話題性的一環，莫過於來自奧蘭多魔術的艾朗哥頓（Aaron Gordon）5個50分仍然失落入樽賽冠軍一事。賽果被指有欠公允，落敗的哥頓更怒言不會再參加入樽賽。 美國網民表示全城「緝兇」，就連奧蘭多警方亦隨即「抽水」，在Twitter宣布「偵查艾朗哥頓冠軍被盜」一事。

「我本該收穫兩個冠軍，你明白嗎？現在我的入樽賽之旅已結束。」昨日艾朗哥頓賽後憤憤不平地說着，大概大家亦能夠想像當中的不忿。

艾朗哥頓仿似不受地心吸力影響，彈跳力、騰空力驚人。（美聯社）

2020入樽賽精華（按圖進入）

艾朗哥頓昨日入樽賽與鍾斯決賽兩輪動作均得50分滿分，惟其後第二輪OT艾朗哥頓飛越身高7呎5吋的科爾（Tacko Fall）雙手入樽的分數卻遜於選擇難度較低接近罰球線起跳入樽的鍾斯，最終3次出席入樽賽的艾朗哥頓亦無冠而回。

有人立即直指有「有幕後黑手」搬弄賽果，不少魔術球迷和網民深信「兇手」正是韋迪。

為艾朗哥頓感到不公的，還有奧蘭多警察部門。他們昨日出席在Twitter幽默地宣布加入追查「嫌疑犯」行動，笑言這名奧蘭多球星的入樽賽冠軍被盜了。不少網民笑言奧蘭多警方盡責，並齊齊報料，提供韋迪的樣子及資料為方便警方追查。

評判之一的Rapper Common，爆出有人無跟雙冠軍的「劇本」。（網上圖片）

網民齊齊報料（按圖放大）