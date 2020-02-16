【NBA明星賽】全城追捕入樽賽做低哥頓「黑手」　最大嫌疑係佢

今年NBA入樽大賽決賽出現重大爭議，全人類也認為艾朗哥頓（Aaron Gordon）無論動作難度和完成度均更高，他卻以一分之微落敗，冠軍寶座落在戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.）手上。 大為不滿的美國傳媒和廣大網民立即發揮「金田一」精神全城「緝兇」，結果很快已找出最大嫌疑犯。

艾朗哥頓曾在2016年晉身入樽賽決賽與拿芬爭冠，那次對決令球迷津津樂道，可惜艾朗哥頓當年屈居亞軍，2017年他強勢再參賽，卻大熱倒灶首圈出局。

今年再次打入決賽作出高難度的入樽，仍然未能扭轉亞軍的「宿命」，哥頓賽後憤憤不平地表示以後不會再參加入樽賽：「我覺得自己本該收穫兩個冠軍，你明白嗎？現在我的入樽賽之旅已結束，未來目標或許是三分賽吧！」

縱然對賽果感到失望，不過艾朗哥頓與戴歷鍾斯還是識英雄重英雄。（Getty Images）

2020入樽賽精華（按圖進入）

+ 5 + 4 + 3

憤怒的不止哥頓本人，還包括所有現場和家庭觀眾。哥頓與鍾斯兩輪動作均得50分滿分，附加賽也是一樣，到第二輪OT，明明大家也看到，選擇在接近罰球線起跳入樽的鍾斯，難度顯然遠遠及不上成功飛躍全NBA最高、身高7呎5吋的科爾（Tacko Fall）雙手入樽，可是鍾斯這個欠缺創意、難度以現今水平計只屬一般的動作，也得到48分，成功挑戰人類極限的哥頓，卻只得47分？

面對這個疑問，網民立即化心動為行動，逐一拆解。

ESPN記者Ramona Shelburne訪問評判之一的Common，爆出有人「無跟劇本」

Just spoke to dunk contest judge @common who tells @ESPN, “We thought it was going to be tied. We were like, ‘This is a tie’ ...But somebody didn’t do it right. I don’t know who it is.” 👀👀👀 — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) February 16, 2020

Common：有人無跟「劇本」

今次入樽賽有五位評判，他們分別為：NBA名宿柏賓（Scottie Pippen）、韋迪（Dwyane Wade）、WNBA巨星Candace Parker、Rapper Common和曾在超級英雄電影飾演黑豹的影星Chadwick Boseman五人。

面對大眾疑問，ESPN記者Ramona Shelburne訪問評判之一的Common，爆出各人本已「協定」賽事會有雙冠軍，「我們都以為今次賽事會打成平手。我們都在想：『今次一定是打和』。但有人沒有按照約定（But somebody didn't do it right），而我不知道那人是誰。」

評判之一的Rapper Common，爆出有人無跟雙冠軍的「劇本」。（網上圖片）

此言一出，大家立即翻查即場比分。果然發現爆料的Rapper Common給出10分滿分，Candace Parker也是10分。

於是乎，疑兇只剩下給予9分的三個人：柏賓、韋迪和「黑豹」Chadwick Boseman。如果Rapper Common所言屬實，即是三人之中，有一個人沒有跟隨約定好的「劇本」，失落雙冠軍一幕。

查看三人背景，誰有最大嫌疑？

柏賓：米高佐敦的前隊友，一生最大成就是效力公牛時期，之後效力過拓荒者和火箭。

Chadwick Boseman：因為「黑豹」一角令大家愛上，跟籃球好像沒有太大交集。

韋迪：熱火名宿，也是目前效力熱火的戴歷鍾斯前隊友。

法官大人，我沒有其他問題。

韋迪接受訪問嘗試「補鑊」

“I wasn’t the only one who gave him a 9, let’s talk about that!” 😂@DwyaneWade responds to those saying he was biased as a judge in the Dunk Contest. @stance pic.twitter.com/FkBvJ6IWl7 — Complex Sports (@ComplexSports) February 16, 2020

哥頓效力的魔術球迷和不少網民深信「兇手」正是韋迪，事後韋迪接受訪問，劈頭第一句就是「我不是唯一一個給他9分的人」（I wasn't the only one who gave him a 9）。

韋迪表示，「我知道人們不滿我的評分，但最重要的是，我希望人們能夠享受入樽大賽。」他又安慰哥頓說，「哥頓不會因為沒有贏得入樽賽而失眠，他是聯盟其中一位最出色的新星。他的入樽極具觀賞和娛樂性，最終評審一定要選出一個冠軍，這是不幸的但卻是評審不得不做的。」