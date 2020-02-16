【NBA明星賽】哥頓入樽賽挑戰人類極限都要輸　嬲到宣布以後拒玩

每年全明星周末其中重頭戲之一的入樽賽往往將當晚的氣氛推至最高峰，今年的入樽賽也不例外，尤其繼2017年再度參賽的艾朗哥頓（Aaron Gordon）與戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.）在決賽鬥得難分難解。 結果兩人要鬥到附加賽第二輪才以1分決出勝負，可是賽果被指有欠公允，落敗的哥頓更怒言不會再參加入樽賽。

經過多輪淘汰後，最後成功晉級入樽賽決賽的艾朗哥頓及戴歷鍾斯在決賽同樣鬥得難得高下，二人施展混身解數以取得更高分數。

在決賽首輪，由戴歷鍾斯首先出場，先以飛躍兩個人的大風車取得50分；艾朗哥頓則跨過Chance The Rapper再轉身單手入樽，同樣獲得50分。

次輪對決，戴歷鍾斯成功完成打板跨下大風車，再次得到50分；艾朗哥頓以一記與Fultz合作完成的360轉身單手大風車入樽還以顏色，繼續獲得50分滿分。

艾朗哥頓今年在入樽賽決賽與戴歷鍾斯鬥得難分難解。（美聯社）

戴歷鍾斯在接近罰球線起跳，飛身入樽。（美聯社）

完成兩輪仍未分出勝負，雙方開始進入附加賽，戴歷鍾斯完成跨下大風車，再次得到50分；艾朗哥頓再次飛躍Chance The Rapper完成胯下入樽，同樣50分。

這兩位入樽高手之間的較量進入「2OT」，戴歷鍾斯選擇在接近罰球線起跳入樽，得到48分；艾朗哥頓最後一跳向難度挑戰，突然請來聯盟最高、身高7呎5吋（約2.29米）的科爾（Tacko Fall）助陣，他一次便躍過科爾雙手入樽，可惜最後只得47分，繼2016年在決賽不敵拿芬（Zach Lavine）後再次在決賽屈居亞軍。

艾朗哥頓挑戰人類極限，躍過身高2.29米的科爾，可惜仍未能染指冠軍。（Getty Images）

艾朗哥頓仿似不受地心吸力影響，彈跳力、騰空力驚人。（美聯社）

重溫艾朗哥頓、戴歷鍾斯精彩對決：

對於今年的賽果，艾朗哥頓顯然不滿意評判在最後一輪附加賽的評分：「要飛躍一位身高7呎5吋的高人絕非易事，但我才得到多少分？47分？拜託，我們在做甚麼？誰舉辦的入樽賽？」

在受訪期間，艾朗哥頓的失望、不滿顯然易見，「我認為入樽賽的得分應該累計，已經連續得到5個50分滿分，這比賽本來結束於此。」

艾朗哥頓使出渾身解數仍然無法高舉入樽賽冠軍寶座，他表示不再參加入樽賽。（美聯社）

艾朗哥頓曾在2016年晉身入樽賽決賽與拿芬爭冠，那次對決令球迷津津樂道，可惜艾朗哥頓當年屈居亞軍，2017年他強勢再參賽，卻大熱倒灶首圈出局。

今年再次打入決賽作出高難度的入樽，仍然未能扭轉亞軍的「宿命」：「我覺得自己本該收穫兩個冠軍，你明白嗎？現在我的入樽賽之旅已結束，未來目標或許是三分賽吧！」

雖然憤憤不平，不過艾朗哥頓還是相當有風度地祝賀戴歷鍾斯，「不論最後冠軍是誰，這都是一場精彩對決！」

縱然對賽果感到失望，不過艾朗哥頓與戴歷鍾斯還是識英雄重英雄。（Getty Images）

大帝、隊友紛為哥頓抱不平

艾朗哥頓再次與冠軍無緣，但是他的入樽技巧及創意實是數一數二，這位無冕之王的入樽實力備受認同，亦令不少球星為他抱打不平，占士（LeBron James）直言今年值得雙冠軍：「今晚的入樽賽兩個人應該都是冠軍！這兩位極專業的入樽小伙子，為大家帶來了一場精彩的入樽盛宴。」

至於魔術隊友胡斯域（Nikola Vučević）表示：「當你被搶走（冠軍）兩次，這一切都變得一文不值。」

占士在社交平台表示今場對決值得雙冠軍。（網上截圖）

其餘球星紛紛為艾朗哥頓抱不平：（按圖放大）