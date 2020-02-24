【NBA與我】高比拜仁永遠的瘋狂　黃靖浠從「24」學會的事

不論任何年齡或性別，大家成長階段總有一、兩個喜歉的球星。也許你喜歡高比拜仁（Kobe Bryant）、奧尼爾（Shaquille O’Neal）、奴域斯基（Dirk Nowitzki ）、積遜威廉斯（Jason Williams）或是洛文（Dennis Rodman）...... 莫說是收集球衣、球員卡或簽名，偶像的一舉一動、一言一語都能撼動你的態度、精神，甚至令你穿上跟他一樣的球衣號碼，彷彿在籃球路上有偶像的陪伴；今次讓我們認識女甲球員黃靖浠和高比拜仁（Kobe Bryant）的故事。

那天早上，天灰灰得不見陽光，像是快要塌下，眼前盡是麥花臣外牆的灰和白，冷色調的周遭好像更乎合我倆的心情。黃靖浠始走進冷清的麥花臣街場，淺藍襯灰的第一代Kobe籃球鞋隨即吸住我的目光；「這昨天買的，千五蚊……」瞪大了眼看她拿着去年明星賽的特別版高比球衣，隨着高比的離世，所有產品的價格都直線上升，「還是要買的……」她苦笑說是值得。

1500 元的球衣，硬下頭皮來還是要買的24號。（張倩儀攝）

比起外表，黃靖浠比大家想像中更堅強，畢竟「師承」高比。（張倩儀攝）

第二次的十字韌帶撕裂，黃靖浠決定不做手術，因為手術加康復時間等於讓她失去整整一季。（張倩儀攝）

高比「教壞」人

黃靖浠選擇和高比一樣的背號，這女子甲組均安的24號，由學界、大專到香港隊，雖然主攻內線，但有着中鋒少有的瀟灑動作；場上的她，只要看一次她的跳投，就會知道是高比的忠粉。「我不會打『埋身波』，很大原因都是因為kobe。」黃靖浠笑說；低位卡好位，接到球她習慣一個假動作，轉身就是一球「Fade Away」：「誇張到練球如果我Fade Away就算進球教練也會不算。」一個不太會低位打法的內線球員，她笑稱都是高比的「錯」。

論大傷高比也絕對不少，但傷不會是他慢下來的理由。（Getty Image）

能穿24號的球員，必先有一點堅持、一點努力和比人多一點的勇氣。（張倩儀攝）

畢竟黃靖浠的籃球第一印象就是高比，小時候踢足球的她，在一次湖人比賽的轉播才第一次看籃球，當時姨姨和哥哥也看得入迷。場上十人，唯披著紫金球衣的高比，讓這個不懂籃球的小妹妹也為他瘋狂起來：「學打球的開始都是看著他的影片學。」非一般的難，特別是那一招拿手的「Fade Away」。

3年內2次大傷

「現在減少了那些轉來轉去，『Fade Away』等的危險動作……」黃靖浠低頭瞄了左腳一眼，膝蓋內側的疤清晰可見；3年內，2次前十字韌帶撕裂，而第二次她選擇自己「處理」。籃球生涯最大的決擇，在最無能為力的情況，取回一點主導權，但在此之前，多少崩潰、眼淚，只有黃靖浠和熒幕影片中的高比知。

習慣「Fade Away」，習慣到讓教練都略嫌不夠踏實。（張倩儀攝）

傷後的無奈和決擇

兩次都敗給了街場：大學三年級斷過一次，做完手術後狀態不及以往，她說已經很頹；去年在季賽中段，又聽到那可怕的「啪」聲，就在她最後一場大專之前。那一瞬間又怕被罵，不知所措間又想：「點算好呢？因為兩個星期後就倒戈中大，自己很想很想贏……」不去擔心自己的腿，卻煩惱自己將要缺陣，最後僅她休息了一星期，就在對戰中文大學的一場復出，大膽得讓眾人都以為她只是小傷，包括我。

少打低位動作的黃靖浠，要做還是會的，只會更習慣少身體碰撞的打法。（張倩儀攝）

「斷了，又閒着沒事做，就不停看《MUSE》，只在想：既然他可以，我都沒有藉口，不可以因為這麼小的事而放棄，當時我是主力，不可以放棄球隊，我要肩負這個責任。」紮着腳，就像沒事一樣的走上場，大概長輩聽到都會直搖頭的事，黃靖浠到現在還在做着，這大概都是高比的「錯」：「傷住打又有甚麼所謂，高比都這樣了，我努力一點也是可以吧？」

阿基里斯腱斷裂，高比雖痛但仍牙關咬緊，獨自走到場上射入最後兩球罰球，他就是那麼「不合理」。「當很多球員一傷就會攤在場上大叫、碌地，只有他可以堅持走出來射完那兩球罰球。」她學着高比的堅強和努力，想不通的、低潮的每個晚上總有高比的影片相伴，高比的每一句都言猶在耳。

起身，起手，她說習慣了。（張倩儀攝）

高比的每一句都是動力

「我做gym會播YouTube聽，會播motivation鬧人的聲音聽。」從甲組到香港隊，黃靖浠的水平愈高，自我要求也理所當然更高，但我想球員也是人。「Kobe是我內心的精神領袖，自己也一樣不停大傷，在自己很累的時候會特別去開他的影片看，當我頹得不想打球，看著他的影片都會很想哭，好像一種莫名的能量。」此刻，黃靖浠的眼神閃爍，努力解釋着高比的魔力，我懂。

高比不在口中，只在心中。（張倩儀攝）

高比雖然離開，但其實一直都在。（Getty Image）

這一年為了自己的「夠疆」，「Leg Day」變成了生活中的主菜之一。「操爆隻腳，自己既然選擇了不做手術這條路，就要更努力的去彌補。」用肌肉去支撐和控制，就必須比一般球員更努力，「我不算勤力了，比起高比，我算甚麼？」高比所有瘋狂，都讓黃靖浠覺得前車可鑑，或許是「不合理」但這就是曼巴精神。

他一直都在

高比離開將近一個月，明日清晨（美國時間24日）也將會是他的追思會，對所有球迷來說，也許仍是不可以接受，「說真的，很沒有真實感，一切……好像他還在一樣。」黃靖浠說。或許大家只是習慣，不是習慣他的離去，而是漸漸的，將精神和態度放在心中。

就這樣，高比「教壞」了一個小女生，繼續像他瘋狂的走下去。