【RIP Kobe】外洩高比拜仁遺體照　8警將接受內部調查及處分

湖人傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）於美國時間1月26日與次女Gianna等9人不幸因直升機墜毀意外身亡，震驚全球。近日美媒報道部分有洛杉磯縣警員及消防員在處理意外現場期間，違規拍攝高比遺體照且外洩，遺孀Vanessa Bryant透過律師發表聲明表示震驚及感到冒犯。

早前外媒報道一名警員在意外現場拍下高比遺體照及現場照片後，於一間酒吧向人展示，最終被現場的酒保告發致令事件曝光。洛杉磯縣警長比利亞努埃瓦（Alex Villanueva）今向傳媒表示所有違規拍攝的照片已悉數刪除，並透露8名涉案警員將面臨調查以及極嚴厲的紀律處分，他形容獲悉警員行為一刻感到震驚。

8名警員違反守則拍攝意外現場及高比等人在內的遺體照並外洩。（Getty Images）

洛杉磯縣警長比利亞努埃瓦表示警員在調查過後，將面臨最嚴厲紀律處分。（Getty Images）

在意外現場只有驗屍官辦公室和國家運輸安全委員會的調查人員能拍攝照片，比利亞努埃瓦強調：「除了這兩組人員之外均是未經授權拍攝，將是非法照片。」雖然比利亞努埃瓦未有透露涉案警員將接受甚麼紀律處分，不過高比太太Vanessa Bryant對警員的非法及不專業行為顯然感到冒犯。

高比遺孀Vanessa Bryant對遺體照被外洩感震驚並明言不能原諒此等行為。（Getty Images）

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Vanessa Bryant透過代表律師Gary Robb發表聲明，在意外發生後曾要求意外現場附近為禁飛區，同時禁止攝影師拍照藉以牟取利益，警長比利亞努埃瓦亦盡力配合。惟仍有負責警員及消防員違反指令，令照片外洩。對於此等行為，Vanessa Bryant認為對死難者及其家屬是難以言喻的冒犯：「對於這些違反職責的行為，是不能原諒的，同時對逝者及家人的尊嚴及私隱是不可言喻的冒犯，我們要求負責人對涉事者作出嚴厲處分並公開身份，確保照片不會進一步流傳。」

高比遺孀上載其聲明。（Vanessa Bryant instagram）