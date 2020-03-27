韓國KBL受新冠肺炎影響　宣布腰斬賽季　史無前例誕生雙冠軍

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情蔓延全球，直至今日（27日）為止，韓國確診案例已有9241宗，為亞洲國家中第二多確診者的國家，僅次於中國。有見及此，韓國KBL聯賽早於月頭叫停賽事，惟疫情日趨嚴重，賽會周二（24日）宣布提前終結2019/20賽季。

新冠肺炎肆虐韓國，上月「新天地」教會會員於大邱市互相感染，確診數字激增，KBL職業聯賽隨即閉門作賽。去月尾球隊全州KCC下榻酒店發現有確診者出入，以免把病毒帶入聯盟，如NBA一樣，KBL緊急宣布3月1日起暫停賽事，復賽日子待定。

KBL周二（24日）正式宣布，今年賽季提前結束，白衫球隊原州東浦新世代不滿賽會瓜分冠軍的安排。（KBL官網）

體壇猛將也難敵新冠肺炎，包括NBA名將杜蘭特、祖雲達斯中場馬度迪、愛斯賓奴前線武磊，先後公布自己確診，希望身邊人多加注意。

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不過疫情未見緩和，KBL周二（24日）正式宣布，今年賽季提前結束，季後賽會否上演將再另行討論。惟尷尬的是，兩支球隊首爾SK騎士及原州東浦新世代同樣以28勝15敗並列常規榜首，變相出現雙冠軍情況。

賽事腰斬已夠無奈，「分豬肉」一事更令原州東浦新世代感不滿。球隊日前向KBL賽會提出訴求，指兩支榜首隊伍對戰5次的成績中，原州隊3勝2負更勝一籌，並列冠軍無可能發生。「職業籃球史從來沒有並列冠軍的先例，KBL章程第19條中也提到如有兩隊伍勝率相同，則根據雙方對戰成績決出冠軍。」

首爾SK騎士（紅衫）及原州東浦新世代同樣以28勝15敗並列常規榜首。（KBL官網）

縱使原州隊言之有道，但他們所舉出的第19條KBL章程做法，實情建基於所有常規賽完成的大前題下進行。如今賽季「腰斬」情況不一樣，賽會會否同樣一視同仁，仍是未知之數。

值得一提是，日本B-League也是處於無限期延賽狀態，並指將在4月1日再討論賽季安排。台灣的SBL聯賽卻仍在閉門作賽中，中國CBA則4月中重啟。