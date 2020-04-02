【籃鞋癡】新款「T-MAC 1」推出　漫畫卡通風向傳奇麥基迪致敬

35秒，攻入13分逆轉勝，說起這個事跡，大概球迷們不用想就知道是誰。 NBA名宿麥基迪（Tracy McGrady）雖然在2013年不敵傷患卡選擇退下火線，但驚人的事跡還是流傳至今，而個人經典簽名鞋「T-MAC 1」也推出新版本。

14歲棄棒從籃，於1996年參加Adidas訓練營的麥基迪，當時只是一個不為人知的普通高中生。因此他是訓練營中最後一個受邀請的球員，穿上175號球衣正因為他是第175位球員。

「我是最後一個進入訓練營的人，你給了我175號球衣；沒有人知道麥基迪是誰，但我會以第一名之位離開。」麥基迪曾說過。

1997年以平均數據27.5分、8.7籃板、7.7個助攻、2.8次抄截和2次封阻成為《Today USA》的第一高中生，隨後被速龍隊於第一輪9順位摘得，成為史上第 8 位高中生跳級打 NBA 的球員。

從速龍時代光芒一直表哥卡特（Vince Carter）蓋過。（Getty Images）

無冕仍然偉大

在NBA打滾的16年間，麥基迪效力過8支球隊，但始終未等一冠。從速龍時代光芒一直被卡特（Vince Carter）蓋過，到轉投魔術連續兩年蟬聯得分王，更以62分創下魔術隊隊史紀錄，也是個人職業生涯的新高，但始終與冠軍無緣。

雖然和姚明合作的日子火箭相當強大，但由於兩人輪流被傷患纏身，以致未能稱霸。（Getty Images）

直到2010年離開火箭隊後，麥基迪也步入生涯的尾聲，退居二線但指上猶虛。漂泊於紐約人、活塞、鷹隊，其後隨馬刺打入總冠軍賽，卻未能奪冠。一名獲球迷認定為球星的籃球浪人，由不被看起到證明身價，再到最後無冕退役進入名人堂，可真是NBA的傳奇之一。

由於生涯的獎項不多，加上未能取得一隻冠軍指環，讓麥基迪入名人堂備受質疑。（Getty Images）

新的「T-MAC 1」印上麥基迪的經典入樽。（Getty Images）

Adidas近日推出的「GEEK UP」專屬籃球鞋款，當中包括經典球鞋「T-MAC 1」的新款。「T-MAC 1」新款以藍、白作主調，鞋側及鞋底印有他的專屬標誌和「入樽」的剪影。

「GEEK UP」另外亦有多名NBA球星的系列，包括夏登（James Harden）、尼拉特（Damian Lillard）、戴歷羅斯（Derrick Rose）以及米曹（Donovan Mitchell）。

Adidas聯同多位NBA球星包括夏登（James Harden）、尼拉特（Damian Lillard）、戴歷羅斯（Derrick Rose）以及米曹（Donovan Mitchell）推出多款籃球鞋。（Adidas官方）