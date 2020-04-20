【女生自強】高比拜仁愛徒成WNBA狀元　為Kobe奮戰誓延續曼巴精神

NCAA首位達到「2000分、1000籃板、1000助攻」里程碑的籃球員，大學生涯創下26次「三雙」恐怖數據的，是一個叫莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）的女生。 從NCAA 4年來的數據，可以代替說話。莎賓娜在疫情中仍順利成為WBA選秀狀元，終於讓她在艱辛的2020年迎來一點甜。

2020年，不得不說是難過的一年，莎賓娜也這麼覺得。跟她亦師亦友的高比拜仁（Kobe Bryant）和被她稱為「女籃的未來」的Gianna Bryant因直升機意外離世。新冠肺炎肆虐，害她最後一年的NCAA腰斬。

一個個惡夢後，今年22歲的莎賓娜，剛從俄勒岡大學（University of Oregon）畢業，獲稱為「大三元機器」的她順理成章的參加WNBA選秀。

4月18日剛在網上完成的2020 WNBA選秀中，紐約自由人首選（First Pick）選上莎賓娜，成為今屆WNBA狀元，讓人不禁想像這個女籃大將未來可以有多偉大。

莎賓娜今年從俄勒岡大學（University of Oregon）畢業。（Sabrina Ionescu Instagram）

仍會傳訊息給高比

其實在高比過世後，莎賓娜走過一段低迷的時間，沉在悲痛之中卻在球場上出現了一個更專注、更有動力的她。

每一場賽事，都從眼神透出決心，連教練也說：「那不是正常的莎賓娜，你可以從她的眼睛裡看到她下定了決心，我們不會輸。」

事實上，她在高比去世後仍傳訊息給他，尋求某種聯繫，曾留言說：「剩下的奉獻給你，想念你，愛你。」化悲痛為動力，狀元之位就是曼巴精神最好的證明。

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莎賓娜曾隨曼巴學院練習。（Sabrina Ionescu Instagram）

莎賓娜在高比逝世不忘給他傳訊息，只希望保持「連繫」，作為自己的精神「導師」。（Sabrina Ionescu Instagram）

無視居里的「緊迫盯人」

在登上狀元之位同時，莎賓娜也表示自己在贊助品牌上的選擇已塵埃落定。

一向是莎賓娜最崇拜的「哥哥」，也是NBA現役最強射手居里（Stephen Curry），原來一直在品牌抉擇上為莎賓娜「打針」。從考慮到決定前，居里採用「緊迫」的防守，希望這位有大好前途的「妹妹」加入「自己門下」品牌Under Armour。「我可以說他真的每天都傳訊息給我，他很努力的想我加入。」

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莎宴娜最後沒有理會居理，選擇自己了喜愛的Nike。（Stephen Curry Instagram）

當時前來接洽的除了Under Armour，還有Nike、Puma等，但因為與居里的關係好，變得更難以拒絕：「因為我已經穿Nike有10年了，然後Puma近期的氣勢很強。這裏面有很多考量，我一直在考慮各個品牌，看看哪一個最適合我。」

最終莎賓娜和Nike再續未了情，是因為給自己從未有過的希望。

莎賓娜今季打出的「三雙」比NCAA男子籃球2015年寫下的13次還要多出一倍。（Getty Images）

未來或會為莎賓娜設計簽名鞋款

「一切發生前，我從未想過自己有出簽名籃球鞋的可能，因為女籃球員通常都沒有這個種待遇；但我聽了各大品牌的方案，都提到未來的目標是為的出簽名鞋，我覺得應該會很型。」

強大如此，也從不敢想要自己可以有與男生一樣的待遇，畢竟在世界女籃和男籃的關注度確實是差天共地。莎賓娜在高比的追思會中說過：「我要成為能讓Gigi以及她的隊友們帶來改變的世代。」

莎賓娜雖然年僅22歲，在場內場外已經相當有將之風。（Getty Images）

女籃的距離

美國職業女籃 WNBA已經是現今世界上發展得最好的女籃聯盟，但與NBA比較，仍然是差得遠。

莎賓娜口中的「這個世代」，從她的狀元合來看就可明白一二：第一至四順位的球員合約都是4年30萬美元，第五至八順位則是28.8萬美元。反觀2019年NBA狀元威廉臣（Zion Williamson）第一年年薪就達到975萬美元，合約4年為4427萬美元。

這樣就可以明白莎賓娜話中的意思，因為女籃狀元的4年30萬美元，在NBA中連一個大後備、邊緣球員都比不上。

2020 WNBA選秀狀元。（WNBA Twitter）

力求改變的女子籃球員

不少美國女籃的頂級球員一直在用自己的努力和成就說話，只想要證明一件事，就女生不一定比男生弱。Paige Bueckers史上第一位登上美國籃球雜誌《SLAM》女高中籃球員、莎賓娜NCAA的大三元總數比男生都要多，甚至比男生更早「攻頂」造出「2000分、1000籃板、1000助攻」，不過是想告訴大家，女生也能和男生一樣完成這樣了不起的事情。

「一個即使身為女性也不代表輸人一截的世代，一個不會因性別有所差異的世代。」這就是莎賓娜最想要成就的世代。

WNBA近13年選秀狀元逐個睇 場內場外各不同（按圖放大）：