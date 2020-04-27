【女生自強】三分能射持球能鏟　WNBA星級控衛不比NBA男友弱

「誰誰誰的女朋友」，女生最常被冠的名號，就像提起Kelsey Plum就會配上「羅素（D'Angelo Russell）的女友」。 比起這個封號，Kelsey其實更應該被介紹為WNBA狀元。

今年25歲的Kelsey Plum，2017年獲聖安東尼奧星隊（拉斯維加斯王牌前身）以第一位選中，成為該年WNBA的狀元，現效力拉斯維加斯王牌。四年的大學生涯，Kelsey為華盛頓大學「Huskie」披甲，共攻下3527分，成為NCAA史上最高分的一位，更在畢業年攻入1109分刷新了NCAA女籃的紀錄。

Kelsey Plum是美女，但絕不是花瓶，比起誰的女朋友她更值得被提起名字。（Getty Images）

Play Hard，不管面前的是誰

「『偷你該偷的球、封你想封的球』當時爸爸是這樣跟我說。」

Kelsey在一次的訪問中說，籃球路10歲才起步，比同年的人遲了點，幸自己一直在競爭中長大。「小時候爸爸帶我去和男生打球，他就跟我說不可以鬆懈。」一個十歲的小女生，初踏球場就以成年的男生為對手，就是Kelsey籃球事業的開始。

「Let's do something new」不想和家中三個女人一樣，自己可以闖一條專屬自己的路。（Getty images）

其實在籃球之前，Kelsey和兩個姐姐一樣都隨媽媽打排球，也參與過美國排球青年軍， 「我想：就讓我搞搞新意思」最終選擇走一條不同的路。從高中到大學，Kelsey Plum在場上打出自己特質，攻擊力強的控球後衛，左撇子又有出神入化的運球技術，三分能射持球能鏟，1.73米卻在女生堆中算壯碩 。一個變速，防守者就會身位盡失，加上控球必備的視野，Kelsey寫下一個又一個紀錄。

認真的球員，獲得教練的青睞，天降大任。（Getty Images）

Kelsey曾說自己兒時偶像是WNBA的指標球星、「White Mamba」Diana Taurasi，而「Play Hard」也是她一直以來的態度：「不管是男生還是女生，我就是認真打。」這種無時無刻都認真對待籃球的球員，必然得到教練的青睞。

天降大任 等同社交自殺的新人隊長

華盛頓大學「Huskie」，當時是一隊在過去15年四次奪冠的球隊，教練Mike Neighbors最愛的就是考驗一下球員的能耐。他曾多次寄送手寫信到Kelsey的高中，希望能招攬這位超級新人，成功後，在季前點名要這名U19世界賽冠軍為來季的隊長。

新人當隊長，少不免引起前輩隊友們的不滿，這就是Kelsey Plum第一年的挑戰。（Kelsey Plum Instagram）

「這完全是社交死亡。」對於一個新人來說，突如其來的大任務，Kelsey第一反應就是：「甚麼？到底誰會聽我說？」姐姐也馬上提醒她，這必定會招來隊中前輩的不滿，「這好比我身處戰爭中，然後走在前線一樣。」但回過頭來想，「這讓我成長得更快，因為這就好像將一個人放在大火中，迫出能力才能走出來。」 大學的第一年，就算隊友們認同她在場上的領導能力，在場外卻是不受歡迎的一個，當大家一起回家、一起食飯，Kelsey Plum只能會獨自默默走回家。天將降大任於斯人也，必先苦其心志，教練Mike Neighbors知道Kelsey以後會收獲更多。

她有自家讓人記住的方法

NCAA 4年場均25.4分，最後一年更達31.7分；上場5196分鐘，包括343球三分；523次助攻、596個籃板，成為NCAA史上最高分的女球員。

霸氣的她其實看得雲淡風輕：「我不想因為分數而被人記住，『你看Plum打球了嗎？』、『她打球很好看』，我更想聽到這樣的反應。」大學畢業眾望所歸成為WNBA的狀元，同時在WNBA和歐洲聯賽打滾，今年更開始球評工作講評大學賽事。

Kelsey Plum的WNBA選秀排名比男朋友還要高。（Kelsey Plum Instagram）

羅素於2015年NBA選秀中被洛杉磯湖人以第一輪，第二順位選中。（Getty Images）

只看臉，Kelsey可能只是個美女，但她的確是個性球員，想做就能做的強者，不只是NBA球星的女朋友。一場WNBA賽事，拉斯維加斯王牌對上芝加哥天空 ，Kelsey連射兩球「單腳」三分「Logo shot」模仿夏登（James Harden），嚇得在場邊看球的夏登表情呆滯；又在一次馬刺比賽，Kelsey在場上幫手拋紀念T-Shirt，臂力驚人的她，一拋就是兩層樓高，球迷直呼這女孩比很多NFL的球員丟得好，不打籃球還可以去打四分衛，這女孩正是Kelsey Plum。

網上搜騷「Kelsey Plum」都會被冠名為羅素的新女朋友。（Twitter）

「我是Aces的後衛，與此同時我還是個女生，我可以運動風也可以性感，可以做任何我想做的事。」Kelsey的確有著很多女生不敢的我行我素，無懼別人眼光的霸氣讓她在場上更鋒芒畢露。

Kelsey我行我素風格（按圖放大）：